Paus ontbiedt bisschoppen uit hele wereld om misbruik

Paus Franciscus heeft woensdag de belangrijkste bisschoppen van alle landen bijeengeroepen voor overleg over kindermisbruik. Dat meldt persbureau Catholic News Agency . De paus wil bespreken hoe seksueel misbruik door geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk kan worden voorkomen en hoe kinderen beschermd kunnen worden.

Het is voor het eerst dat er een dergelijke top met de voorzitters van de bisschoppenconferenties wordt georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats van 21 tot 24 februari volgend jaar. De aankondiging komt één dag voordat Franciscus Amerikaanse kerkleiders ontmoet.

De onthullingen en verhalen over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk stapelen zich wereldwijd op en werden lange tijd ontkend. Dat de paus nu afgevaardigden van over de hele wereld bij elkaar roept kan gezien worden als een erkenning dat het probleem van seksueel misbruik geldt voor de gehele Katholieke Kerk. Iets waar critici, zoals onlangs tijdens Franciscus bezoek aan Ierland, lang op hebben aangedrongen.

Nieuw misbruikschandaal Duitsland

Recent heeft de Duitse Katholieke Kerk zelf ook misbruik laten onderzoeken. Het Duitse nieuwsblad Der Spiegel heeft het rapport hiervan ingezien en bracht hierover woensdag bericht naar buiten.

Uit het onderzoek blijken 3.677 gevallen van misbruik in Duitsland tussen 1946 en 2014. In een op de zes gevallen gaat het om verkrachting. Meer dan de helft van de slachtoffers was jonger dan dertien en het merendeel was man. Minstens 1.670 geestelijken waren de daders.