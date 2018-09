OM vervolgt vijf militairen voor misstanden bij Luchtmobiele Brigade

Justitie vervolgt vijf militairen en ex-militairen voor misstanden op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen. De mannen worden verdacht van onder meer mishandeling en bedreiging, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De misdrijven zouden gepleegd zijn in 2012 en 2013 door leden van de Mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade.

De beschuldigingen van de misstanden werden vorig jaar als eerste naar buiten gebracht door de Volkskrant. Drie militairen zeiden de krijgsmacht verlaten te hebben vanwege pesterijen, mishandeling en zelfs verkrachting tijdens ontgroeningsrituelen. Er werd aangifte gedaan, waarna de zaak werd onderzocht door de Koninklijke Marechaussee en het OM.

In totaal kwamen tien verdachten in beeld. Tegen vijf van hen is besloten geen vervolging in te stellen. Voor een deel van de mogelijke misdrijven die zijn onderzocht, waaronder verkrachting, drugshandel en afpersing, werd onvoldoende bewijs gevonden met sepots tot gevolg.

Vijf verdachten

De mannen die nu vervolgd worden, zijn militairen en ex-militairen van 26 tot 32 jaar oud. Zij zouden zich schuldig gemaakt hebben aan militaire aanranding (een bredere vorm van aanranding die, anders dan in het gewone strafrecht, niet per definitie seksueel van aard hoeft te zijn), mishandeling en bedreiging.

De oudste van de vijf verdachten stond hoger in rang dan rest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft toegestaan dat een of meer militairen van lagere rang misdrijven hebben gepleegd. Verdere details over de verdachten, waaronder hun rangen en of ze nog werkzaam zijn voor Defensie, kon het OM niet bekendmaken. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is ook nog onbekend.