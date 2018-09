North Carolina zet zich schrap voor zwaarste orkaan ooit

Het wordt vermoedelijk de zwaarste orkaan die ooit aan land is gekomen in de Amerikaanse staat North Carolina, een storm van de vierde categorie met windsnelheden tot 230 kilometer per uur. Inwoners moesten de afgelopen dagen kiezen of ze hun huizen achterlieten en evacueerden - of dat ze de orkaan gaan proberen te trotseren. Die voorbereidingen zagen er als volgt uit.