Naar een ‘nieuwe Europese soevereiniteit’. Maar hoe?

1. Ken uw vrienden

Nog maar een fractie van de wereldbevolking woont in Europa, Europese economieën zijn te klein om zich afzonderlijk in de wereldtop te handhaven en volgend jaar is na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nog maar één Europese lidstaat vast lid van de VN-Veiligheidsraad. Europa dreigt klein en eenzaam te worden in de nieuwe wereld. Zeker nu na anderhalf jaar Donald Trump het besef is ingedaald dat ook Amerika even geen betrouwbare bondgenoot meer is.

Tenzij…

Tenzij Europa de krachten bundelt en beter gaat vechten voor het eigen belang. Dat is de oproep die Jean-Claude Juncker woensdag deed in de Staat van de Unie die hij als voorzitter van de Europese Commissie jaarlijks uitspreekt. „Europa is te klein om de ene dag in tweeën verdeeld te raken en de andere dag weer in vieren”, zei hij. Als Europa een rol van betekenis wil spelen in de wereld, zei hij, moet het één zijn.

Meestal valt aan zo’n oproep over internationale politiek weinig eer te behalen voor een Commissie-voorzitter die meer Europese eenheid wil. Er zijn weinig terreinen waarop Europese hoofdsteden zo stevig vasthouden aan nationale belangen en tradities. Volgens Juncker is dat een luxe die Europa zich nu niet meer kan veroorloven. Hij bepleit een Europese ‘Weltpolitikfähigkeit’: Europa moet een factor worden in de wereldpolitiek. In het Frans en Engels vertaalt hij dit als „de soevereiniteit” van Europa.

Dat is nieuwe taal voor een soft power als de Europese Unie. Het goede voorbeeld zijn, aantrekkelijk zijn: dat was lang de rol waar Europa zich wel goed bij voelde. Armere landen kunnen rekenen op geld, maar ook op eisen en hulp op het gebied van onder meer mensenrechten, stabiel bestuur en een georganiseerde, multilaterale aanpak van problemen als klimaatverandering, internationale terreur en oorlog.

Dat is niet langer voldoende. Een ‘global payer’ zijn maakt Europa nog geen ‘global player’, aldus Juncker woensdag. Niet dat het helemaal voorbij is met de goede bedoelingen. De Europese Commissie wil nog altijd dat Europa zich manifesteert als een „continent van openheid en tolerantie”. Het mag geen Fort Europa worden, „dat de rug keert naar de wereld en hen die lijden”.

Europa zoekt dus nieuwe vrienden waar het ook wat aan heeft. China bijvoorbeeld, dat net als Europa nog wel multilaterale afspraken wil maken. Of Japan, waarmee Europa bijna een nieuw handelsakkoord heeft. Een ander voorbeeld is het ‘partnerschap’ dat de Europese Commissie wil sluiten met Afrika, onder meer over het bevorderen van werkgelegenheid daar. Inderdaad een kwestie van eigenbelang: in juni bespraken de Europese leiders nog hoe afspraken met Afrikaanse landen moeten helpen om migratie te beperken. Tegelijk hecht Europa, als conglomeraat van voormalige koloniale machten, eraan dat het dit keer een partnerschap wordt „op grond van gelijkwaardigheid”.

Lees ook: ‘Team-Juncker’ wist Europa geen nieuw elan te geven

2. Euro als machtsinstrument

Ook op economisch gebied wil Europa zelfbewuster worden. In dat licht past de wens van de Commissie de euro belangrijker te maken in de wereldhandel. „De euro moet het instrument worden van de nieuwe soevereiniteit van Europa” in het Junckeriaans. Deels komt dat voort uit frustratie over de Amerikaanse macht om Europese bedrijven af te houden van handel met Iran, terwijl Europa wil vasthouden aan het nucleair akkoord dat sancties overbodig maakte.

Maar er zijn meer voorbeelden, die minder politiek gevoelig zijn. Zo noemde Juncker Europese vliegtuigbouwers die zich door hun opdrachtgevers op het eigen continent in dollars laten betalen. Ook energie. Slechts twee procent van de Europese energie-import komt volgens de Commissie uit de VS, maar negentig procent van de handel in olie gaat in dollars. De Commissie wil eind dit jaar met ideeën komen om dat te doorbreken. Stel je voor dat Rusland bereid zou zijn zich in euro’s te laten betalen. Ook hier is weer de vraag: hoe wil de Commissie dat bereiken? Vicevoorzitter Frans Timmermans opperde woensdag dat misschien te denken valt aan wetgeving die dit stimuleert. Probleem is dat de valuta op de internationale kapitaalmarkt niet worden gereguleerd door wetten, maar door de markt zelf. Slecht doet de euro het niet op die markt: het is na bijna twintig jaar mondiaal de tweede munt, na de dollar.

Maar het gat met de dollar blijft groot. De Franse ECB-bestuurder Benoït Coeuré analyseerde al enkele jaren geleden dat de omvang van de economie en stabiliteit van een munt cruciale criteria zijn bij de keuze voor de munt waarin wordt betaald, gefactureerd en geleend.

De Europese autoriteiten kunnen dus niet direct meer handel in euro’s afdwingen, of bedingen bij handelspartners. Wel kunnen ze proberen de stabiliteit van de munt te ondersteunen en de kapitaalmarkt van de eurozone te verdiepen. De EU heeft wat beide betreft nog een flinke achterstand in te lopen.

De Europese Commissie hoopt dat de lidstaten het eind dit jaar in elk geval eens zijn over enkele van die hervormingen van de eurozone – met name over de ‘backstop’, de achtervang voor het recent opgetuigde reddingsfonds voor banken, als het echt misgaat.

Daarmee is Europa weer terug bij de dagelijkse werkelijkheid: hervormen, hervormen, en meer langdurig overleg over meer hervormen.

3. Migratie niet langer als splijtzwam

Als Europa het lot in eigen hand wil nemen, hoort beheersen van migratie daar zonder meer bij. Niet alleen om de politieke gevoeligheid, maar ook omdat alleen al door de bevolkingsgroei in Afrika in tijden van klimaatverandering nog veel druk om naar Europa te verhuizen zal ontstaan. „Migratie is een fenomeen dat nog generaties bij ons zal zijn”, lichtte Commissie-vicevoorzitter Timmermans toe.

Het meest in het oog in Junckers plannen springt de versterking van de Europese grensbewaking. In 2016 kwam er een agentschap, de Europese Grens- en Kustwacht. Voor de zomer maakte Juncker al bekend dat hij wil dat die dienst wordt uitgebreid. Per 2020 moet de Europese grenswacht beschikken over een eigen korps van 10.000 man. Nu ‘leent’ het agentschap personeel van nationale diensten, zo’n 1.300 mensen.

De 10.000 steekt wat mager af bij de 100.000 nationale grenswachten die de buitengrenzen bewaken. Volgens een woordvoerder van de Commissie moet het agentschap de nationale diensten ondersteunen en wordt het ingezet op verzoek van de betreffende lidstaten. De Europese grenswachten krijgen volledige bevoegdheid, net als de nationale grensbewaking.

Sommige betrokkenen in Brussel hopen dat Junckers plan de opmaat vormt naar een verdere ‘federalisering’ van de bewaking van de buitengrenzen. Als dat onder hetzelfde, centrale toezicht staat, zou dat onderling wantrouwen tussen lidstaten wegnemen. In zijn speech pleitte Juncker woensdag simpelweg voor „efficiëntere” bescherming van de buitengrenzen. De Europese dienst moet daarom beschikken over niet alleen eigen personeel, maar ook materieel, zoals vliegtuigen en schepen. De uitbouw van de Europese grenswacht zou tot 2020 1,3 miljard euro kosten. In de volgende begroting, voor 2021-2027, moet 11,3 miljard worden vrijgemaakt. Of de lidstaten met dat budget instemmen, is nog de vraag.

Naast de grensbewaking wil Juncker dat ook de asielprocedure wordt verbeterd. Als de lidstaten het eens zijn over een versterking van het Europese asielagentschap, kan dat voortaan ook zelf asielprocedures afhandelen. Juncker hoopt dat de twee diensten ook beter samenwerken. Volgens Juncker moet sneller worden bepaald welke mensen recht hebben op internationale bescherming, en wie terug kunnen worden gestuurd.

De ‘verdeling’ van de asielgerechtigde migranten blijft heikel. Overeenstemming tussen de EU-lidstaten is ver te zoeken. Maar volgens de Commissie heeft het geen zin om zich bij de polarisatie neer te leggen. „We kunnen niet blijven kibbelen over ad hoc oplossingen, iedere keer dat een nieuw schip arriveert”, zei Juncker. Bovendien, vindt de voorzitter, heeft Europa ook „geschoolde migranten” nodig. Hij drong er bij de lidstaten dan ook op aan dat zij de routes voor legale migratie naar Europa openhouden.

4. Verdeeldheid

China en Rusland weten al lang hoe Europa werkt. Ze hanteren met succes als adagium dat je in Europa zoveel mogelijk dealt met lidstaten afzonderlijk. Het werkt zowel economisch als politiek: als je Europa verdeelt, kun je meer winst boeken. Met Trump heeft ook Amerika nu een president van die school.

Maar in Europa doet het verdeel- en heersspel van anderen steeds meer pijn. Dit voorjaar lukte het niet een eensgezinde koers te vinden voor de westelijke Balkan – een Europese regio waar Rusland, Turkije en Golfstaten actief zijn. Dat is een rechtsstreekse bedreiging voor de stabiliteit in Europa.

In juni spraken de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron op het Duitse slot Meseberg af dat ze in het Europese buitenlandbeleid daarom meer ruimte willen voor besluiten zonder unanimiteit. De Europese Commissie sloot zich daar woensdag bij aan. Het zou moeten leiden tot „een meer rationele” besluitvorming en het minder makkelijk moeten maken voor onwillige landen om achterover te leunen met een dreigend nee.

Unanimiteit hoeft voor de Commissie niet meteen voor alle onderwerpen op het gebied van buitenlandbeleid te verdwijnen. Als voorbeeld om mee te beginnen worden Europese besluiten over thema’s als mensenrechten genoemd, waar Europa nu bijvoorbeeld in VN-verband niet altijd een gedeeld standpunt over weet te formuleren.

Maar wat als landen helemaal niet geïnteresseerd zijn in „rationele discussie” en compromissen? Juncker denkt dat niet alleen politici, maar ook de Europese burgers gevoeliger zijn geworden voor het Europese belang om op eigen benen te staan. „Het geloof dat we samen sterker staan is de essentie van wat het betekent lid te zijn van de Europese Unie”, zo formuleerde hij woensdag het Europese ideaal.

Op dezelfde dag bleek een Europese regeringsleider, de Hongaarse premier Viktor Orbán, zo weinig geïnteresseerd in een compromis over zijn maatregelen tegen ngo’s, pers en universiteiten, dat het Europees Parlement hem in een historische stemming een strafprocedure in het vooruitzicht stelde die uiteindelijk kan leiden tot het schrappen van Hongaars stemrecht. Met Polen is de Europese Commissie zelf in een vergelijkbaar conflict verwikkeld.

De hardere verhoudingen in de wereld bieden Europa niet alleen kansen, maar ze verdelen ook de Europese Unie zelf steeds meer. Een eurocommissaris zei woensdag laconiek: Natuurlijk kan Europa het lot in eigen hand nemen. Het gaat erom of je het wil – of niet. Dat is een vraag die minimaal 27 keer ja vereist.