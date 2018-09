Minister wil kwetsbare ouders al voor de bevalling begeleiden

Kwetsbare ouders moeten voortaan al voor de geboorte van hun kind ondersteuning en begeleiding krijgen. Minister Hoge de Jonge (VWS, CDA) heeft hiervoor 41 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer over het ‘Actieprogramma Kansrijke Start’.

De minister schrijft dat de eerste duizend dagen van een kind “cruciaal” zijn. “De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd.” In Nederland wordt ongeveer veertien procent van de kinderen te vroeg geboren of heeft een te laag geboortegewicht. Oorzaken kunnen zijn stress, rook, slechte voeding of mishandeling. Het gevolg is dat zij problemen kunnen krijgen met hun ontwikkeling of last krijgen van suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht.

Grote verschillen per wijk

De gezondheidsverschillen zijn groot. In sommige wijken in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam is er twintig procent meer kans op babysterfte dan gemiddeld. Daarom wil de minister zogeheten coalities vormen met gemeenten, zorgverzekeraars, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Hierin worden afspraken gemaakt om bijvoorbeeld de voorlichting rondom de zwangerschap te verbeteren. Kwetsbare gezinnen zouden bijvoorbeeld al tijdens de zwangerschap intensieve begeleiding moeten krijgen. Ook zou er na de geboorde laagdrempelige opvoedingsondersteuning beschikbaar moeten zijn via bijvoorbeeld groepsgesprekken.

Zo probeert de gemeente Tilburg ongeplande zwangerschappen te voorkomen bij kwetsbare vrouwen. Zij zijn bijvoorbeeld dakloos of illegaal of hebben een verstandelijke beperking of verslaving. Zij worden bewust gemaakt van seksualiteit en anticonceptie en de consequenties van zwangerschap en ouderschap wordt besproken. Hierna kiezen veel vrouwen vrijwillig voor langdurig anticonceptiegebruik. De minister wil nu dit project landelijk opzetten.

Ook gaat de GGD als onderdeel van het nieuwe actieprogramma in de gemeente Groningen en de Drents-Groningse Veenkoloniën een spiraaltje of andere anticonceptie vergoeden voor vrouwen in risicogroepen. Dat schrijft Dagblad van het Noorden woensdag. In de Veenkoloniën worden ouders en kinderen in het project ‘Goede Start’ al gevolgd en begeleid.