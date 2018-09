Het kunstenaarsechtpaar Hella (69) en Freek de Jonge (74) zit volop in de voorbereiding op hun tentoonstelling Het volle leven, over vijf decennia gezamenlijk kunstenaarschap (vanaf vrijdag in het Groninger Museum). Wekenlang zullen ze bezoekers rondleiden langs hun kunst, hun leven en zes manshoge foto’s die ze deze zomer lieten maken. De Volkskrant interviewde het kunstenaarskoppel telefonisch over het werk van de door hen geselecteerde fotografen en serveerde dat uit over twee pagina’s.

Het gegeven alleen al is verrukkelijk: Freek en Hella de Jonge naar foto’s van zichzelf laten kijken en dan vragen: wat laat deze foto zien?

Freek & Hella stelden niet teleur. Ze zagen door de ogen van hun fotografen „twee oudere mensen die dit toch nog maar flikken, wow”.

Hella: „We stellen ons open en laten ons van onze kwetsbare kant zien, hoor.”

Freek: „De zintuigen van de mensen zijn zo gedegenereerd, de behoefte aan iets waarover ze moeten nadenken is nihil.”

Ze communiceerden vooral het beeld dat ze van zichzelf willen laten zien, zelf noemden ze dat ‘kwetsbaarheid’. Op alle foto’s doen ze dingen waarvan we al weten dat ze die doen: een beetje theatraal rondhangen in en rond het huis. Freek de Jonge over de foto die Stephan Vanfleteren van ze maakte in het IJsselmeer: „Ik had een kostuum aan. Het licht wilde maar niet worden zoals Stephan het wilde hebben, dus we moesten lang wachten, wel een uur. Nou ja, tegen die tijd stond ik in mijn onderbroek. De sessie begon heel ernstig, maar daarna komt de ontspanning en ga je samen aan het werk.”

Hella: „Deze foto symboliseert waar de hele expositie om draait: we tonen onze kwetsbaarheid.” Dus na een uur wachten op ‘het goede licht’, wat volgens een aantal bevriende fotografen echt onzin is, besloot Freek om zijn kostuum uit te trekken en in zijn veel te grote onderbroek Hella bij haar billen te grijpen. Na een uur in het koude water staan nadenken over een kwetsbare uiting kwam dat ook voorbij, en dat is dan het tonen van kwetsbaarheid.

Hella over de foto van Dana Lixenberg die het paar in hun woonkeuken fotografeerde: „Dan kom je echt bij ons thuis.”

Freek: „Dat toeval, dat ongeorganiseerde, zit er wel in. Een sok aan, eentje uit. De ukelele op tafel.”

Ik zag vijf Creuset-pannen, keurig op een rijtje en een zorgvuldig in beeld gelegde ukelele. Op tafel een puzzelboekje, een verdwaalde laptop en drie lege mokken, echt een rommeltje zoals je dat bij kunstenaars verwacht.

Ik wil zo snel mogelijk naar Groningen om Hella en Freek tussen foto’s van zichzelf te zien scharrelen, het liefst met vriend en kersvers fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg. Ik denk dat Hella en Freek inmiddels zo thuis zijn in hun kwetsbaarheid dat ze dat wel kunnen waarderen.

