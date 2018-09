Koos Breukel toont intieme portretten van zijn zoon

Fotograaf Koos Breukel schetst in de expositie Zoon een prachtig en ontroerend beeld van de ontwikkeling van zijn oudste kind Casper. Hoe tussen zijn geboorte en achttiende jaar niet alleen zijn lichaam, maar zijn uitstraling verandert. Een mollige peuter-snoet maakt plaats voor een mooie kop met een strakke kaaklijn. Ontwapenende pretoogjes worden vervangen door een indringende blik en ijsblauwe ogen. ,,Casper heeft een waanzinnig goede expressie”, zegt Koos Breukel in de tekst van het gelijknamige boek. ,,Hij is net een roofdier dat zijn prooi scherp in de gaten houdt.” Zoon is niet alleen een liefdevol portret van een kind door de ogen van zijn vader, maar laat net zo goed de ontwikkeling van Breukel als fotograaf zien.