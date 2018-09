Juncker: bewaking buitengrenzen onder Europees toezicht

De bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie moet op termijn onder Europees toezicht komen te staan. Dat bepleit Jean-Claude Juncker deze woensdagmorgen in zijn laatste Staat van de Unie als voorzitter van de Europese Commissie.

Dat is de achterliggende gedachte achter de voorstellen van de Commissie om de komende jaren een Europese Grens- en Kustwacht op te bouwen, zoals hij in juli aankondigde. Volgens Juncker is de Europeanisering van de grensbewaking nodig vanwege het wantrouwen dat lidstaten hebben in elkaars nationale grensbewaking.

Met name de voortdurende pogingen van migranten via de Middellandse Zee Europa te bereiken – nu het vaakst via Italië en Spanje – leiden tot geregeld debat over kustbewaking tussen Europese landen, ook over kosten.

Asielagentschap

Volgens Juncker doet Europa er goed zich er op in te stellen dat migratie de komende jaren niet van de agenda zal verdwijnen. De Commissie wil de lidstaten en het Europees Parlement ook meekrijgen om in te stemmen met een sterker Europees asielagentschap. Nu is dat nog coördinerend, Juncker wil dat het ook zelf asielprocedures kan gaan afhandelen. Toegelaten asielzoekers moeten daarna verdeeld worden over Europa.

De Staat van de Unie is de jaarlijkse rede van de voorzitter van de Europese Commissie over de toestand van Europa en de belangrijkste prioriteiten. Voor Juncker is het de vierde keer dat hij deze rede houdt, zijn laatste in de opmaat naar de Europese verkiezingen in mei 2019. Daarna vertrekt hij, maar aan het nalaten van een ‘erfenis’ wil hij zich deze woensdag niet wagen.

Migratie was ook de afgelopen jaren steeds een van de belangrijkste onderwerpen voor de Europese Commissie. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is het uitgegroeid tot een Europees politiek hoofdpijndossier. Afspraken maken met Afrikaanse landen om migratie te voorkomen, zoals de Europese leiders in juni overeenkwamen, gaat tot nu moeizaam.

Stem in wereldpolitiek

Meer dan in voorgaande jaren besteedt Juncker deze woensdag in zijn Staat van de Unie aandacht aan de geopolitieke context. Het weinig multilaterale optreden van de Amerikaanse president Trump, terwijl partners als China en Japan dat wél willen, biedt volgens Juncker nieuwe kansen aan Europa om zijn stem in de wereldpolitiek te versterken. Voorwaarde is meer eenheid, volgens Juncker. Hij stelt onder meer voor unanimiteit voor Europese besluiten over het gemeenschappelijke buitenlandse- en defensiebeleid minder noodzakelijk te maken.

Volgens Juncker hebben de inwoners van Europa het afgelopen jaar meer waardering gekregen voor het geopolitieke belang van Europa. Hij vindt dat de lidstaten meer moeten doen om eenheid te smeden in kritische situaties, zoals op de Westelijke Balkan, waar de inmenging van buren instabiliteit bevordert.