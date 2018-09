‘Ik houd van films die je vaker moet kijken’

Glücksspiel is een zes minuten durende animatie over een inbraak die totaal uit de hand loopt. Anselm Oettel koos voor zijn spannende afstudeerfilm aan Artez Zwolle voor een zwarte achtergrond en stevige omlijningen in het wit, behalve in de belangrijke flashback waar hij rood gebruikt.

Glücksspiel begint, na een openingsshot van twee mannen in een voorbijrijdende auto, met beelden van die mannen als ze met bivakmutsen op door bosjes struinen. In de spiegelende beugel van een chromen hangslot zie je de twee naderen. Dat shot is meteen een filmisch hoogtepuntje dat eindigt met de naderende bek van een tang die het slot kapot knipt.

„Mijn film gaat over keuzes”, vertelt Anselm Oettel (26), die in Zwolle aan de Artez afstudeerde in de richting Animation Design. „Vanwege de tijd werd het een korte film. Maar als je bedenkt dat 1 seconde film 25 plaatjes is, dan is zes minuten wel veel.”

Oettel kwam vier jaar geleden uit Duitsland naar Zwolle voor de animatieopleiding. „Animatie vond ik altijd al interessant, vooral cinematografisch: hoe je met camerastandpunten, wipes en closeshots veel kan vertellen. Ik heb mijn afstudeerfilm in zwart-wit gemaakt, want de nacht is heel stilistisch en minimalistisch: je ziet alleen iets waar het licht op valt.”

Via een flashback aan het begin van Glücksspiel zet Anselm Oettel het verhaal op. Iemand is in een casino met poker al zijn geld aan het verliezen. Om zijn schuld te betalen moet hij samen met een professional inbreken in het huis van zijn ouders. Je weet dat, omdat Oettel tijdens de inbraak in de gang even een foto laat zien met de vader, moeder, zus en de gokker zelf in gelukkiger tijden.

Om alle twijfel weg te nemen, laat Oettel daarna de hoofdpersoon ook nog naar een andere ingelijste foto kijken, waar zijn weerspiegeling precies in past. Dat ook is het moment waarop hij zich echt realiseert wat hij aan het doen is, zegt Oettel. „Dan ziet hij de consequenties van keuzes: shit, ik ben slecht bezig.” Daarna loopt het pas serieus uit de hand.

Rotoscoop

Glücksspiel is gemaakt met de rotoscoop-techniek, waarbij gefilmde beelden met acteurs op locatie frame voor frame digitaal zijn overgetrokken. Oettel koos voor die techniek omdat hij perspectieftekenen lastig vindt. „Met rotoscoop lost de camera dat op en kan ik sneller een verhaal vertellen.” Niet alles in de film is echt. Zo is het geweldige shot van het spiegelende hangslot gemaakt met de verchroomde afvoerbuis van een wastafel. „Daarop was de reflectie veel beter te zien dan op een echt slot.” En voor een shot van de maan gebruikte hij een handzame sinaasappel aan een touwtje als stand-in. Alle achtergronden zijn weggepoetst, omdat Oettel een meer geabstraheerd beeld wilde.

Stills uit ‘Glücksspiel’

Je moet goed opletten bij Glücksspiel, want je ziet hints snel over het hoofd. „Als bij het inbreken de deursleutel van de hoofdpersoon niet past, dan moet je begrijpen dat hij ruzie met zijn ouders heeft gehad”, zegt Oettel. „Daarom is het slot vervangen. En op de foto op zijn mobiel, die je even te zien krijgt tijdens de Casino-scène, is de vader eraf gesneden, wat je pas beseft na het zien van de familiefoto aan de muur. Ik wil niet dat je meteen weet wat er gaat gebeuren. Dan verrast het niet meer. Ik houd van films die je vaker moet kijken.”

‘Het geluksspel’ gaat niet alleen over inbreken en gokken in een casino, maar vooral over een letterlijk spel met het geluk: dat van de hoofdpersoon en van mensen om hem heen. (Er valt een dode tijdens de inbraak.)

Anselm Oettel wil verder met animatie. „Ik heb me ingeschreven voor de Filmfonds Wildcard, een subsidie om in twee jaar een nieuwe film te maken. En ik stuur Glücksspiel naar veel buitenlandse festivals, want mijn film is alleen beeld en zonder taal.”

De film van Anselm Oettel is opgenomen in de Studentencompetitie van het Nederlands Film Festival. Inl: filmfestival.nl