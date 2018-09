Hudson’s Bay in Noord-Amerika stabiel, Europese verkoop daalt

Het Canadese kledingconcern Hudson’s Bay verkocht de afgelopen maanden ongeveer evenveel als vorig jaar. In Noord-Amerika welteverstaan. Woensdag publiceerde de kledinggigant zijn kwartaalcijfers, waarin alleen de activiteiten in Noord-Amerika zijn meegenomen. De resultaten in Europa zijn niet meegenomen in de algemene beschouwing - die zijn sinds dinsdag de verantwoordelijkheid van de Duitse winkelketen Karstadt.

De vergelijkbare omzet van Hudson’s Bay, officieel Hudson’s Bay Company of HBC, in Noord-Amerika was het afgelopen kwartaal 0,4 procent minder dan vorig jaar. Ook het nettoverlies groeide, van 100 miljoen Canadese dollar (66 miljoen euro) naar 147 miljoen Canadese dollar (97 miljoen euro) dit jaar.

‘Moeilijke beslissingen’

In Europa gaat het nog minder goed met het bedrijf. HBC Europe zag de vergelijkbare omzet dalen met bijna 5 procent. Het nettoverlies nam toe van 81 miljoen dollar (53 miljoen euro) tot 121 miljoen dollar (ruim 80 miljoen euro). Het bedrijf hoopt de Europese markt beter te kunnen dienen door de activiteiten bij Karstadt onder te brengen.

Hudson’s Bay kampt al langer met tegenvallende resultaten en heeft het afgelopen jaar meerdere maatregelen genomen om de winstgevendheid te vergroten. Zo deed het bedrijf vorig jaar een groot pand aan de chique Fifth Avenue in New York van de hand, ook verkocht HBC een luxe winkelpand in de Canadese stad Vancouver.

Topvrouw Helena Foulkes spreekt woensdag over “moeilijke beslissingen” die nodig waren om van HBC “succes op de lange termijn” te maken. HBC is het oudste bedrijf van Canada, en het één-na-oudste bedrijf van Noord-Amerika. Het bedrijf opende vorig jaar zijn eerste winkel in Nederland, in de binnenstad van Amsterdam. Hierna volgden onder meer winkels in Leiden en Almere.