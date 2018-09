Haagse antwoord op kritiek en onenigheid: onderzoek

Bewindslieden schuiven verhitte discussies voor zich uit met onderzoeken. De zorgverzekeringspremies gaan omhoog. En de PvdA wil de sociale werkplaatsen toch maar niet sluiten.

ONDERZOEKSCOMPROMIS: Nieuwe Lili en Howick-achtige kinderen zullen na hun succes zeker de publiciteit zoeken. Gisteren liep bijvoorbeeld de 9-jarige Nemer (met BNNVARA) rond in de Tweede Kamer. Hij is, zo legde hij Alexander Pechtold uit, in tegenstelling tot de D66-leider nog nooit in Irak geweest, waar hij met zijn ouders naartoe dreigt te worden uitgezet. “We moeten hier nu eenmaal regels maken”, reageerde Pechtold. De coalitiepartijen zeggen na een verhit weekend eensgezind de discussie over een ruimer kinderpardon niet opnieuw te willen voeren. Staatssecretaris Mark Harbers beloofde gisteren alleen dat hij onafhankelijk laat onderzoeken waarom veel asielzoekers langdurig in Nederland verblijven, ook nadat hun asielverzoek (meerdere keren) is afgewezen. Het is wachten op de volgende crisis.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

ONDERZOEKSUITSTEL: Ook de onthulling dat Buitenlandse Zaken - zonder advies van de eigen volkenrechtelijk adviseur - materiële steun heeft geleverd aan terroristen in Syrië pareert het kabinet voorlopig alleen met een onderzoek. De kritiek lijkt zich tot nu toe niet op VVD-minister Stef Blok te richten, maar op zijn voorganger van de PvdA: Bert Koenders. Na Prinsjesdag debatteert de Kamer erover.

POLITIE VOOR DE RECHTER: De stakingen bij de politie zijn niet met een onderzoek uit te stellen, dus stapt minister Ferd Grapperhaus naar de rechter. De CDA’er ziet “onacceptabele risico’s voor de openbare orde en nationale veiligheid” als de politie het werk komend weekend vrijwel neerlegt. Politiebond ACP is aan enkele eisen van Justitie tegemoet gekomen, maar het ministerie spant alsnog een kort geding aan. De mariniers kunnen intussen niet meer functioneren, vanwege de leegloop bij de - naar Vlissingen verplaatste - eenheid.

ZORGKOSTZORGEN: Er worden niet alleen leuke dingen gelekt in aanloop naar Prinsjesdag (zoals het schrappen van de onderbetaling van arbeidsgehandicapten). De zorgverzekeringspremie gaat komend jaar ruim een tientje per maand omhoog. Stijgende zorgkosten, maar ook de keuze om het eigen risico te bevriezen moeten ergens van betaald worden.

AAN DE WIEG: Maar gelukkig is daar weer een nieuw ‘actieprogramma’ van Zorgminister Hugo de Jonge. Hij wil dat kwetsbare ouders voortaan al voor de geboorte van hun kind ondersteuning en begeleiding krijgen. Tegelijkertijd lanceert ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis een plan om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. En, ja, ook abortussen. Maar “uitgangspunt is dat de primaire verantwoordelijkheid en keuze voor het uitdragen van een zwangerschap of het eventueel afbreken daarvan, ligt bij de vrouw die onbedoeld zwanger is”, schrijft Blokhuis.

BRUSSELS ELAN: Jean-Claude Juncker geeft om 9.00 in Straatsburg zijn laatste Staat van de Europese Unie. Tijd voor een terugblik op zijn Commissie die niet het ultieme antwoord had op anti-Europees populisme, analyseren de correspondenten van NRC. D66 gaat de Europese parlementsverkiezingen in ieder geval niet in met nieuw elan: Sophie in ‘t Veld wordt voor de vierde keer lijsttrekker, nadat zij een interne verkiezing won van haar mede-Europarlementariër Marietje Schaake en Pechtolds woordvoerder Felix Klos.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik vind het de oude PvdA om mensen die te goeder trouw en met veel inzet een wet hebben ingevoerd onder de bus te gooien. Dat is de PvdA waar mensen een hekel aan hebben.”

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) komt in NRC terug van de beslissing om in de vorige coalitie de sociale werkplaatsen te sluiten. Maar hij wil de direct betrokkenen - zoals Jetta Klijnsma en Lodewijk Asscher - niets meer kwalijk nemen dan “de beste bedoelingen”.

Correctie (12-09-18): in een eerste versie van deze nieuwsbrief stonden de locatie en het tijdstip van Junkers toespraak verkeerd vermeld. Hier is inmiddels te lezen wat hij zei.