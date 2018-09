Familieland Amerika ontroerd door zuivere stem en verhaal van Glennis Grace

Het is de Amsterdamse Glennis Grace opnieuw gelukt om een staande ovatie te krijgen van het publiek en de juryleden van America’s Got Talent. Grace zong gisteren in de halve finale het lied ‘This Woman’s Work’ van Kate Bush. Waar Bush engelachtig klinkt, zong Grace juist vol warmte en soul.

Net als bij haar andere optredens begon de zangeres eerst rustig en ingetogen en pakte ze later flink uit. Haar uithaal was nog hoger dan normaal maar bleef volledig zuiver, al is dat bij Grace bijna een vanzelfsprekendheid.

De act leek perfect geregisseerd. Alle oogopslagen, handgebaren en danspasjes hadden iets betekenisvols. Soms leken die bewegingen bijna maniertjes en op die momenten zaten de perfecte technische uitvoering de ontroering in de weg.

Door het sentimentele geweld van America’s Got Talent is het soms ook moeilijk om als kijker meegezogen te worden met de performances. Dat ligt vooral aan de opzet van het programma waar emotionele overdaad op de loer ligt. Een paar seconden voordat de Nederlandse zangeres op moest, werden beelden getoond van Grace die naar een filmpje kijkt met daarin een boodschap van haar zoontje. Ze veegt daarna een paar tranen onder haar ogen weg.

Het gaat ook om het verhaal

In America’s Got Talent gaat het immers niet alleen om de act, ook om het verhaal. Elke aflevering van de show wordt Grace neergezet als een moeder die haar droom achterna gaat, ondanks dat ze haar zoontje aan de andere kant van de oceaan zo mist. Het verhaal rijmt goed met de Amerikaanse droom en de normen en waarden van familieland Amerika. Met haar uitstraling lijkt Grace sowieso natuurlijk te passen in Amerika. Als ze interviews geeft in het Engels, neemt ze net als Amerikanen nadrukkelijke pauzes en legt ze duidelijke klemtonen.

Jurylid Simon Cowell refereerde in zijn commentaar aan haar band met haar zoontje. „Je stem is geweldig en het is een fantastische liedkeuze gezien het verhaal van jou en je zoon.” Cowell zei ook dat hij het optreden van Grace „tot nu toe het beste van de avond” vond.

Ook de andere juryleden waren laaiend enthousiast. Mel B: „Elke noot was perfect.” Heidi Klum zei zelfs: „Elk moment is bij jou speciaal en memorabel.”

Vanavond, Nederlandse tijd, krijgt Grace te horen of ze bij de tien deelnemers zit die het tegen elkaar opnemen in de finale. Die wordt in twee delen opgesplitst: volgende week dinsdag en woensdag. De winnaar van America’s Got Talent krijgt een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.