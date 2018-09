Filmoverzicht: privéleven van een stersopraan in ‘Maria by Callas’, is ‘The Predator’ grappig?

●●●●● Maria by Callas: Documentaire Wie de persmuskieten ziet die Maria Callas steevast opwachten bij haar aankomst op vliegvelden begrijpt waarom ze liever geen operaster wilde zijn. Ook de nieuwe documentaire ‘Maria by Callas’ focust erg op het privéleven van de stersopraan. Lees de recensie: ‘Maria by Callas’ toont vrouw die liever geen operaster wilde zijn Regie: Tom Volf. In: 43 bioscopen

●●●●● Mandy: Horror ‘Mandy’ is griezelig, plat, mooi, droef en lachwekkend tegelijk. Regisseur Panos Cosmatos heeft talent voor paradoxen. Lees de recensie: ‘Mandy’: pure, hysterische maar bloedserieuze horror Regie: Panos Cosmatos. Met: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache. In: 5 bioscopen

●●●●● La prière: Drama De Franse afkickfilm ‘La prière’ portretteert een gemeenschap van ex-verslaafden die dankzij het gebed en werk – en met de nodige ups en downs – structuur in hun bestaan brengen. Lees de recensie: Religie biedt geen oplossing, maar wel structuur Regie: Cédric Kahn. Met: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl. In: 22 bioscopen

●●●●● Drama: Drama ‘Papillon’ is een trouwe remake van de gelijknamige film uit 1973 over Henri ‘Papillon’ Charrière en Louis Dega, die worden veroordeeld tot een verblijf in een strafkamp in de jungle van Frans Guyana. Lees de recensie: Ontsnappen uit een vergeetput vol geweld

●●●●● Catacombe: Drama Regisseur Victor D. Ponten legt de bal eindeloos breed zonder diepte te zoeken in zijn film over matchfixing. Daardoor verveelt ‘Catacombe’. Lees de recensie: ‘Catacombe’ sloft van kleedkamer naar casino Regie: Victor D. Ponten. Met: Willem de Bruin, Liliana de Vries, Dinah Snijtsheuvel. In: 70 bioscopen

●●●●● I Am Not a Witch: Drama In ‘I Am Not A Witch’ moet de negenjarige Shula toegeven dat ze een heks is, of in een geit veranderen. Het verhaal neemt het bijgeloof van de Zambianen verfrissend serieus, terwijl de satirische stijl laat zien waar Rungano Nyoni echt staat. Lees de recensie: Wil je een heks zijn of een geit? Regie: Rungano Nyoni. Met: Maggie Mulubwa, Margaret Sipaneia, Henri B.J. Phiri. In: 14 bioscopen