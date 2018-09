Eisen tot 9 jaar voor ontsnappingspoging met helikopter

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft woensdag celstraffen van drie tot negen jaar geëist tegen negen mannen voor betrokkenheid bij de bevrijdingspoging van topcrimineel Benaouf A. De verdachten wilden volgens Justitie A. vorig jaar oktober uit de penitentiaire inrichting van Roermond laten ontsnappen met een helikopter.

Het ontsnappingsplan mislukte omdat de verdachten al weken door de politie in de gaten werden gehouden. Op 11 oktober 2017 reden agenten bij het Limburgse Roosteren een auto klem met drie mannen erin. Een van hen probeerde bij de aanhouding te vluchten en werd door de politie doodgeschoten. Vlak over de grens zou een een helikopter klaar hebben gestaan. In de auto werden onderdelen van automatische wapens gevonden.

In de maanden die volgden verrichte de politie nog diverse arrestaties in de zaak. In februari vielen agenten met explosieven een woning binnen om een verdachte te arresteren. Vorige week vrijdag werd nog een 39-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij meldde zichzelf bij de politie.

Mocromaffia

Slechts één van de verdachten heeft tot nu toe een verklaring afgelegd. Het gaat om de 54-jarige man die zou zijn ingehuurd als piloot. Hij verklaarde niet te zijn getraind om in het type helikopter te vliegen dat zou worden gebruikt bij de ontsnapping. Ook zou hij 20.000 euro voorschot hebben gekregen en 100.000 euro hebben ontvangen als hij een of meerdere gevangenen zou bevrijden.

Na de aanhoudingen werd Benaouf A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Benaouf A. is een prominent lid van de mocromaffia. Vermoedelijk was hij ook het doelwit van een volledig uit de hand gelopen schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Deze schietpartij, waarbij twee mensen omkwamen, draaide waarschijnlijk over een partij verdwenen cocaïne. Sindsdien zijn in Amsterdam en omgeving vele liquidaties gepleegd.