Dick Advocaat nieuwe trainer FC Utrecht

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer bij FC Utrecht. Woensdag maakte de club bekend een “mondeling akkoord” te hebben bereikt met de coach, maandag zal Advocaat zijn handtekening onder het contract zetten.

De 70-jarige trainer volgt Jean-Paul de Jong op. De Jong werd vorige week ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Hij was de eerste eredivisie-trainer die dit seizoen moest vertrekken. Dick Advocaat was vorig seizoen werkzaam bij Sparta. De Rotterdamse club degradeerde onder Advocaat voor de derde keer in zijn historie naar de eerste divisie.

Zeljko Petrovic assistent

Bij FC Utrecht zal Advocaat bijgestaan worden door de Montenegrijns-Nederlandse Zeljko Petrovic, die aan de slag gaat als assistent-trainer. Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys blijven als assistent-trainers actief bij de Utrechtse club. FC Utrecht staat na vier wedstrijden in de eredivisie met vijf punten op de elfde plaats.

Advocaat is bekend bij FC Utrecht, waar hij tussen 1983 en 1984 als speler uitkwam. De afgelopen jaren kondigde hij meermaals aan dat hij met pensioen zou gaan, maar hij bleef terugkeren als trainer bij verschillende clubs.