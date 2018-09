Coalitie is verdeeld, maar kinderpardon wordt niet verruimd

Aan alle drie de coalitiepartners deelt Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA woensdag een sneer uit, tijdens een vier uur durend debat over het asielbeleid.

Premier Rutte (VVD) had zich op zijn vrijdagse persconferentie niet moeten uitlaten over het besluit om de Armeense kinderen Lili en Howick uit te zetten, zegt ze. Ook over de rol van D66 en ChristenUnie is ze kritisch. Nadat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) zaterdagmiddag op het allerlaatste moment had besloten dat Lili en Howick tóch in Nederland mogen blijven, lieten die partijen expliciet weten daar achter de schermen hard hun best voor te hebben gedaan. Je moet zo’n besluit niet „bezoedelen met partijpolitiek”, zegt Van Toorenburg.

Tientallen onderwerpen

Joel Voordewind zucht. Het ChristenUnie-Kamerlid zit recht tegenover haar, aan de andere kant van de vergaderzaal, en plaatst zijn handpalmen tegen elkaar voor z’n mond. Hij laat het er verder bij.

Het asieldebat van woensdag is al maanden eerder ingepland en op de agenda staan tientallen onderwerpen – van lgbt’s in asielzoekerscentra tot de veiligheid van Afghanistan. Maar één vraag hangt sinds afgelopen weekend boven het debat: wat te doen met de vierhonderd asielzoekende kinderen die, net als Lili en Howick, dreigen te worden uitgezet? Kamerleden van onder meer GroenLinks, SP en PvdA pleiten voor een verruiming van het kinderpardon om óók die honderden andere kinderen in Nederland te houden.

Eén ding is duidelijk: ook coalitiepartijen ChristenUnie en D66 zijn nog altijd voorstander van zo’n verruiming. Na de kwestie rond Lili en Howick zouden ChristenUnie en D66 de afspraken over het kinderpardon willen herzien. Kamerleden Voordewind en Maarten Groothuizen (D66) komen daar openlijk voor uit. Als het aan hen had gelegen, zeggen ze, was tijdens de formatie afgesproken dat meer minderjarige kinderen en hun gezinnen in Nederland kunnen blijven. Maar dat gebeurde niet, zegt Groothuizen, en dat is „de politieke realiteit”: Harbers houdt vast aan het regeerakkoord.

Sneller en zorgvuldiger

Waar iedereen het wel over eens is: de noodzaak om asielprocedures te versnellen. Dat vindt de Kamer al jaren, memoreert SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij wijst op de beloftes van de Vreemdelingenwet 2000: er moest sneller en zorgvuldiger duidelijkheid komen over wie wel mag blijven en wie niet – en die moeten dan ook sneller uitgezet worden.

Harbers kondigde een dag voor het debat aan te laten onderzoeken of snellere procedures kunnen en mogen. In de loop van volgend jaar zou duidelijk moeten zijn hoe het beter en sneller kan.