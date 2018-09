Auto rijdt in op menigte in China, negen doden

In de Chinese stad Hengyang zijn woensdag negen mensen om het leven gekomen toen een man met een auto op een menigte inreed. Ook raakten 46 omstanders gewond, van wie drie ernstig. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het incident vond plaats rond 19.35 uur lokale tijd. Volgens de lokale autoriteiten reed de bestuurder in een SUV, die hij ogenschijnlijk opzettelijk inreed op een menigte op het Mijiang-plein in de zuidoostelijke stad. Daar vond op het moment van de aanrijding een muziekevenement plaats.

Geen melding van terrorisme

De dader is opgepakt, het zou gaan om de 54-jarige Yang Zenyun. De man heeft meermaals in de cel gezeten voor onder meer brandstichting en geweldpleging. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de aanrijding was. De lokale politie heeft geen melding gemaakt van mogelijke terreurgerelateerde motieven.

In de afgelopen jaren kreeg China vaker te maken met aanslagen. De motieven hiervoor liepen uiteen van ontevredenheid met het regeringsbeleid tot persoonlijke grieven. Ook pleegden separatisten aanslagen. De Oeigoeren, de islamitische minderheid in China, worden verantwoordelijk gehouden voor verschillende bloederige aanslagen.