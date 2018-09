Apple wil af van plastic simkaartje en introduceert e-sim in nieuwe iPhones

Apple wil van de simkaart in smartphones af. Enkele modellen van de nieuwe iPhone, die woensdagavond werd aangekondigd, krijgen een elektronische simkaart. De verbinding met het mobiele netwerk wordt dan niet verzorgd door het plastic kaartje dat al jaren in telefoons zit, maar door software.

Het gaat alleen nog om dual-sim iPhones, die twee telefoonnummers tegelijk ondersteunen. Een van de nummers komt nog van een plastic sim, de andere van een zogeheten e-sim, een ingebouwde chip. In iPads met een mobiele verbinding zit al sinds een tijdje een e-sim.

Telefoonfabrikanten vinden plastic sims onhandig en te groot – al is de gangbare nano-sim een stuk kleiner dan zijn voorgangers. Mobiele providers staan niet te trappelen om aan elektronische sims mee te werken – het reduceert hun contact met klanten en het is voor de gebruiker makkelijker om van netwerk te wisselen. E-sims zullen in Nederland vooralsnog niet werken, omdat providers ze nog niet ondersteunen. T-Mobile zegt er wel aan te werken.

Van links naar rechts: de iPhone XS Max, 8 Plus en XS. Apple

Apple kondigde woensdag drie nieuwe iPhone-modellen aan: de iPhone XS (5,8 inch oled, 64 GB, vanaf 1.159 euro), de XS Max (vanaf 1.259 euro) – met een oled-scherm van 6,5 inch doorsnede de grootste iPhone tot nu toe – en de XR (met lcd-scherm, vanaf 859 euro). Het zijn ook de duurste telefoons die Apple tot nu toe op de markt bracht. De prijs van de iPhone XS en XS Max ligt boven die van de duurste concurrent, de Samsung Note 9 à 999 euro.

How does Apple's latest iPhone XS stack up against its Android rivals spec-by-spec?https://t.co/loeSgy7C7M — CNET News (@CNETNews) 12 september 2018

Een van de nieuwe trucjes is het aanpassen van het scherpte/diepte-effect van de camera, nadat een foto gemaakt is. Bij alle modellen is de vingerafdrukscanner in de homeknop vervangen door gezichtsherkenning met een camera (Face ID). De homeknop verdween en is vervangen door de ‘notch’, de inkeping bovenaan het scherm. Die opvallende ontwerpkeuze is inmiddels nagebootst door veel fabrikanten van Android-telefoons. De nieuwe iPhones draaien op een A12 processor die gebaseerd is op 7-nanometer technologie.

De nieuwe iPhones worden geleverd met iOS12, een besturingssysteem dat binnenkort ook beschikbaar zal zijn voor iPhones vanaf de 5S en iPads vanaf de mini 2, apparaten die in 2013 op de markt kwamen.

Watch 4

De Watch 4 heeft een groter scherm dan zijn voorgangers. Foto: Apple

Als het gaat om smartphoneverkopen heeft Apple een marktaandeel van 14,1 procent in het eerste kwartaal van 2018, een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. Apple is inmiddels ook marktleider in slimme horloges - de Apple Watch is wereldwijd goed voor de helft van alle verkopen. De Watch 4, die woensdag werd aangekondigd, is de eerste zichtbare upgrade en gaat 429 euro kosten. De Watch 4 heeft een groter scherm dan zijn voorganger, een snellere chip en een meer nauwkeurige hartritmemeting. Een van de nieuwe functies is valdetectie: het horloge kan een noodnummer bellen als iemand meer dan een minuut bewegingsloos is. In Nederland is alleen de versie zonder mobiele verbinding beschikbaar.