68 doden na aanslag tijdens demonstratie Afghanistan

Het dodental na een grote bomaanslag dinsdag in het oosten van Afghanistan is opgelopen naar 68. Ook raakten 165 mensen gewond, schrijft persbureau Reuters woensdag op basis van een verklaring van een overheidsfunctionaris.

De nog niet opgeëiste aanslag vond plaats in de provincie Nangarhar. Een man blies zichzelf op toen honderden mensen de snelweg tussen Jalalabad en de Pakistaanse grens hadden geblokkeerd als protest tegen een hooggeplaatste politiefunctionaris. De Talibaan ontkennen enige betrokkenheid.

De Afghaanse president Ashraf Ghani veroordeelde de aanslag. In een verklaring liet hij weten dat “aanslagen tegen civiele voorzieningen, moskeeën, vrouwen en kinderen allemaal misdaden zijn tegen de menselijkheid”. De veiligheidsdiensten in het land waarschuwen dat aanslagen op grote menigten vaker worden verwacht in aanloop naar de parlementsverkiezingen in oktober.

Gevaarlijker

De aanslag is een van de dodelijkste in maanden. Vorige week vielen nog twintig doden bij een aanslag op een sportclub in de hoofdstad Kabul. In januari kwamen 103 mensen om het leven toen een ziekenauto vol explosieven vlak bij een gebouw van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ontplofte.

In Afghanistan vinden zware aanslagen steeds vaker plaats. Vorig jaar kwamen 1.662 burgers om het leven bij aanslagen. Dit jaar kwamen tot half augustus al bijna 10.000 mensen om het leven. De verwachting is dan ook dat het aantal doden dit jaar een stuk hoger komt te liggen. In oktober worden er verkiezingen gehouden en in verkiezingsmaanden is het aantal doden vaak hoger door aanslagen. De Nederlandse missie werd in mei op verzoek van de NAVO en Afghanistan verlengd tot 2021. Zestig extra militairen gaan samen met Duitsland een Afghaanse speciale eenheid trainen en begeleiden.

De provincie Nangarhar