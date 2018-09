Zwaargewonde bij schietpartij centrum Amsterdam

Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewonde gevallen. Volgens regionale zender AT5 vond het incident plaats even na vier uur in een parkeergarage aan het populaire uitgaansgebied Rembrandtplein.

Op Twitter meldt de politie dat ze drie verdachten heeft aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toedracht is niets bekend. In het centrum van Amsterdam vinden de laatste jaren op regelmatige basis schietpartijen plaats. Vaak gaat het om afrekeningen in het criminele circuit. In juli overleed een 62-jarige man nadat hij in een restaurant onder vuur werd genomen. Hij was een bekende van de politie.