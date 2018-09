Vlaamse politie pakt in één nacht 97 migranten op

In West-Vlaanderen zijn in de nacht van maandag op dinsdag 97 migranten opgepakt. In één vrachtwagen werden 24 verstekelingen aangetroffen. Dit gebeurde tijdens een grootschalige controle van de Vlaamse politie op de migratieroute van België richting het Verenigd Koninkrijk. Dat bevestigt een woordvoerder van de Gouverneur van West-Vlaanderen.

De actie vond plaats vlak voor de ontmoeting tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en zijn Britse collega Sajid Javid, op dinsdag. De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francke, vergezelt Jambon bij het het bezoek. België hoopt dat Verenigd Koninkrijk gaat helpen bij de handhaving tegen illegale migratie:

Negenpuntenplan

De mogelijke samenwerking met Verenigd Koninkrijk is onderdeel van een ‘negenpuntenplan tegen transmigratie’ en mensensmokkel, dat de Vlaams-nationalistische regeringspartij Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) maandag bekendmaakte. Onderdeel daarvan is dat opgepakte migranten op doorreis, met inzet van het leger, naar een nationaal centrum in Brussel worden gebracht.

In het centrum worden vingerafdrukken afgenomen en gegevens van de migranten gecontroleerd in de databanken. De gedachte is dat dit op termijn het enige registratie- en afhandelingscentrum voor asielaanvraag en uitzetting in België wordt, voor alle migranten. Het centrum, in Steenokkerzeel, ligt dichtbij de luchthaven van Brussel.

Migratie is in België een belangrijk politiek thema. Op 14 oktober zijn er verkiezingen op gemeentelijk en provinciaal niveau. In mei 2019 zijn de deelstaatverkiezingen en de federale parlementsverkiezingen.