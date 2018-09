Steven Kruijswijk overtreft zichzelf in tijdrit en stijgt naar derde plek in Vuelta

Met de mond open en het lichaam in de meest aerodynamische en o zo pijnlijke houding scheert Steven Kruijswijk door de laatste bocht op het Complejo Deportivo Óscar Freire in Torrelavega. De kopman van Lotto-Jumbo overtreft zichzelf in de zestiende etappe van de Ronde van Spanje, een individuele tijdrit over 32 kilometer.

Vierde plaats, beste van de toppers in het klassement. Hij is de Colombianen Nairo Quintana en Miguel Ángel López voorbij en staat op vijf dagen voor het einde derde in de Vuelta. Zijn beste tijdrit ooit? „Qua resultaat zeker”, zegt Kruijswijk voor de camera van Eurosport.

Nog 52 tellen op Yates

Winnaars waren er na de relatief vlakke tijdrit meer. De Australische specialist Rohan Dennis toonde zich afgetekend de beste en gaat nu naar huis om zich voor te bereiden op het WK in Innsbruck.

De Britse klassementsleider Simon Yates deelde de race goed in en vergrootte zijn voorsprong op nummer twee Alejandro Valverde tot 33 seconden. Maar de grootste winnaar was Kruijswijk. De nummer vijf van de Tour bracht zijn achterstand op rodetruidrager Yates terug tot 52 tellen. Met nog drie bergritten te gaan, staan de klimmers Quintana, de Spaanse revelatie Enric Mas en López achter hem. Het podium in Madrid lijkt haalbaar.

Steven Kruijswijk is geboren voor de grote rondes

Lichtgewicht

Als een kunstenaar kneedde trainer Louis Delahaye in de meidagen van 2012 tijdens een hoogtestage in de Sierra Nevada de romp van Kruijswijk, klassementsrenner in opkomst bij de Raboploeg. Zijn nog wat dunne kuitjes, ach, dat kwam volgens Delahaye met de jaren vanzelf goed.

Lichtgewicht Kruijswijk, minder dan 63 kilo, kon als tijdrijder vooral progressie maken door een nog meer compacte houding op de fiets. Vier jaar later was hij in de Giro de beste van allemaal op de cols. Hij werd tweede in de klimtijdrit, blonk uit in een lange tijdrit door de Chianti-streek. Om de Giro aan het eind toch nog te verliezen door een rampzalige val tegen een sneeuwwand.

Hij benadert topvorm van 2016

In deze Vuelta benadert Kruijswijk (31) zijn topvorm van 2016. Vermoeid na de vijfde plaats in de Tour, waar hij met zijn aanvallende stijl uitgroeide tot smaakmaker? Op de Spaanse cols deed hij tot nu toe niet onder voor de Spaanse en Colombiaanse ‘springveren’, die ook niet de macht hadden om echt te demarreren.

In de tijdrit opende hij in de eerste tien kilometer zelfs vijf tellen sneller dan specialist Dennis. In de woonplaats van zijn voormalig ploeggenoot en drievoudig wereldkampioen Oscar Freire hield ‘Stevo’ tot de laatste meter zijn lichaam in de perfecte houding. Derde is hij nu, met kans op meer? „We zien zondag wel waar het eindigt”, klonk na afloop Zoetemelkiaans.