Ryanair schrapt 150 Duitse vluchten vanwege staking

Vliegtuigmaatschappij Ryanair schrapt woensdag ongeveer 150 van in totaal 400 vluchten van en naar Duitsland vanwege een aangekondigde staking. Duitse piloten en stewardessen van de Ierse prijsvechter zullen 24 uur het werk neerleggen voor betere arbeidsvoorwaarden. Ryanair stelt in een verklaring dat de actie niet te rechtvaardigen is aangezien al cao-toezeggingen zijn gedaan en verdere onderhandelingen lopen.

De staking werd onverwacht een dag van te voren aangekondigd door de vakbonden Vereinigung Cockpit (VC) en Verdi. In totaal zijn bij de actie zo’n vierhonderd piloten en duizend stewardessen betrokken, schrijft de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het vliegveld Weeze, vlak over de grens bij Boxmeer en populair onder Nederlandse reizigers. Een woordvoerder van de luchthaven zegt tegen De Gelderlander nog niet te weten welke vluchten zullen uitvallen. Voor woensdag staan veertien vluchten van de maatschappij gepland vanaf Weeze.

Maandenlange strijd met vakbonden

Ryanair ligt al maanden overhoop met Europese vakbonden. Dat heeft deze zomer al meerdere keren tot grote stakingen geleid. In augustus legden zo’n vierhonderd piloten in vijf Europese landen, waaronder Nederland, het werk neer. Twee weken later bereikte Ryanair voor het eerst een akkoord over de arbeidsvoorwaarden met een Ierse pilotenbond.