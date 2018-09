Russische generaal daagt oppositieleider Navalny uit tot een duel

Meestal stappen hooggeplaatste Russen naar de rechter als ze worden beschuldigd door corruptie-onderzoeker en oppositieleider Aleksej Navalny. Deze keer gaat het anders. Oligarch Alisjer Oesmanov sprak een weerwoord uit in een Youtube-filmpje („ik spuug op je, Aleksej Navalny”).

Generaal Viktor Zolotov gaat nog een stap verder. De directeur van Ruslands Nationale Garde daagt oppositieleider en corruptieonderzoeker Aleksej Navalny uit voor een duel. „Ik daag u uit voor een tweegevecht: in de ring, op de judomat, of waar dan ook”, aldus de generaal in een videofilmpje. „Ik garandeer u dat ik binnen enkele minuten gehakt van u maak.”

Verduistering

Zolotov eist genoegdoening wegens een onderzoek van Navalny naar corruptie rond de voeding van de Nationale Garde (350.000 man). Sinds 2017 kopen de binnenlandse strijdkrachten alle levensmiddelen bij één bedrijf, tegen prijzen die ver boven de normale winkelprijzen liggen. Volgens Navalny werd hierdoor het afgelopen jaar tenminste een miljard roebel (ruim 12 miljoen euro) verduisterd. Navalny zei dat het geld waarschijnlijk verdwijnt in de zakken van president Poetin, premier Medvedev of van Zolotov zelf. Dat pikt Poetins voormalige bodyguard niet. „Van oudsher sloeg men de schurk in het gezicht en daagde men hem uit voor een duel”, aldus de generaal. „Niemand verhindert ons om een deel van die prachtige traditie in ere te herstellen.” Over Navalny’s onderzoek zei Zolotov alleen dat er sprake is „tekortkomingen op het gebied van corruptie” in zijn organisatie. „Dat proberen we te bestrijden.”

