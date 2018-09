‘Remknijpende’ coureur Fenati stopt met motorsport

De motorracer Romano Fenati trekt zich terug. Dat zegt hij in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica, meldt ANP. De Italiaan kwam afgelopen weekend in opspraak toen hij tijdens een race de remhendel van een tegenstander in duwde bij een snelheid van 200 kilometer per uur.

De actie leidde tot ophef in de motorsport. De tuchtcommissie van de internationale motorsportfederatie FIM schorste hem voor twee grands prix. Daarop heeft zijn team, het Marinelli Sniper Team, Fenati ontslagen. Bij team MV Agusta, zijn werkgever voor volgend seizoen, was hij ook niet langer welkom. Maandag verontschuldigde de coureur zich op zijn website en dinsdag zei hij dus helemaal te stoppen met de motorsport.

In het interview met La Repubblica zei de 22-jarige dat hij de komende tijd gaat werken in de ijzerwarenwinkel van zijn opa.

Bekijk hier de videobeelden van de actie: