Politicus zoekt volk. Volk niet te vinden

Hoe bereikt de moderne politicus het volk? Jesse Klaver wil van GroenLinks een volkspartij maken, dus misschien is het een ideetje, dacht ik maandag, dat hij Klaas Dijkhoff even belt. Dijkhoff, van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, krijgt er deze week een Tweede Kamerlid bij met een, zo te zien, uitstekend gevoel voor volkse humor.

Uitstekend, wat heet.

Thierry Aartsen (28) uit Breda genoot een paar jaar terug, aldus zijn Twitteraccount, van een „heerlijk Avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en ‘Ow Sylvana’ van Rob van Daal door de speakers. #humor”.

Op zich knap dat je in de rijmwoordenboektekstjes van Rob van Daal humor kunt ontdekken (‘Oh Sylvana wat ben je toch een zielepiet / Oh Sylvana waarom pak jij je koffers niet’) maar ik weet niet wat in dat geval beter is: een Kamerzetel of zelfonderzoek.

Bovendien blijkt hij als 19-jarige een foute grap over zelfmoord te hebben gemaakt. Hij bood maandag excuses aan, al had je VVD’ers die vergeefs zeiden: misschien beter als je die zetel laat zitten, Thierry. Zelfs in een volkspartij kunnen je ze te volks vinden.

Klaver deed het afgelopen jaar een kantinetoer om de band met het volk aan te halen. (Ik noemde het steeds tienertoer, maar enfin.) Hij sloot de toer zondag af met een pleidooi voor meer investeren in de collectieve sector. Laatst bracht hij bovendien een ‘ode’ aan het gewone, hardwerkende volk, al bleek zijn ode verdacht veel te lijken op een eerdere ode van Vincent Bijlo – en dan zeggen dat toeval niet bestaat.

Maar ik vermoed dat de GroenLinks-leider weinig volk voor zich heeft gewonnen.

Het is ook moeilijk. Zelfs de meest volkse partij in de Kamer, de PVV, weet het niet meer. Rond het Binnenhof demonstreren al geruime tijd agenten voor een betere cao, en in de Volkskrant vertelden ze dat één Kamerlid ze ongevraagd advies gaf: ‘opsodemieteren’. Het was PVV’er Beertema, die in een Porsche bleek te rijden.

Je hoort Haagse routiniers wel verzuchten dat het volk ‘de nieuwe elite’ is. En het is een onvoorspelbare elite.

Je zag het weer rond Lili en Howick. Partijen die routinematig pleiten voor het terugsturen van asielzoekers hoorde je nu alleen klagen over de lange procedures – niet over deze kinderen. Zelfs PVV en FvD durfden dat niet: het volk koos voor de kinderen.

Democratie in 2018: de volksvertegenwoordiging die bij momenten amper nog kan voorzien wat het volk vindt. Dus maar blijven zoeken naar contact. En het dan niet vinden.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lofti El Hamidi.