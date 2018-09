Nieuwe directie voor BNNVARA

BNNVARA heeft per 1 november een nieuwe directie. Algemeen directeur wordt Karin van Gilst, die eerder directeur was bij Weekbladpersmedia (Vrij Nederland, Opzij). Gert-Jan Hox, nu nog werkzaam in de top bij Talpa Global, staat haar bij als directeur content. Dat maakte de omroep dinsdagochtend bekend.

BNNVARA’s ledenraad stemde unaniem in met de voordracht van de twee door de Raad van Toezicht. “Juist nu zijn het tijden voor het geluid van BNNVARA, de omroep met een sociaal, maatschappelijk profiel”, zegt Van Gilst (1964) in de persverklaring. “Scherp, actueel en inhoudelijk ijzersterk. Ik verheug me erop om daar op strategisch niveau verder invulling aan te geven.”

Lees ook: Wat is er aan de hand bij BNNVARA?

Sinds de fusie in 2014 van BNN en VARA is het onrustig bij de omroep. In juni kondigde Paul de Leeuw aan na 28 jaar over te stappen naar RTL. De vorige drie directeuren stapten eerder dit jaar kort na elkaar op. Vervolgens werd besloten om de directie bij de omroep terug te brengen van drie naar twee personen.