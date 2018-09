Na verlies is EK voor Jong Oranje uit zicht

Jong Oranje loopt vrijwel zeker voor de derde keer op rij het Europees Kampioenschap mis. In Doetinchem verloren de beste Nederlandse voetballers onder de 21 jaar met 1-2 van de leeftijdgenoten van Schotland. Door het verlies staat Jong Oranje vierde in de kwalificatiepoule met twee punten achterstand op Schotland en Oekraïne. Engeland is vrijwel zeker van de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie.

Talent is er in overvloed, maar als team functioneert Jong Oranje al jaren onder de maat. Zowel het EK in 2015 en in 2017 werden gemist en nu kan volgens de onlangs aangestelde bondscoach Erwin van de Looi ook een streep door het EK van 2019.

Fout keeper Bijlow

Jong Oranje was gewaarschuwd. Een jaar geleden verloor de ploeg de uitwedstrijd met 2-0 van Schotland. Op De Vijverberg in Doetinchem kwamen de Schotten met enig geluk op voorsprong. Feyenoord-keeper Justin Bijlow maakte tien minuten na rust een enorm fout door de bal slecht weg te werken waarna Fraser Hornby van afstand raak schoot in het lege doel.

In de 70ste minuut zorgde AZ-middenvelder Teun Koopmeiners via een vrije trap voor de gelijkmaker. In het slotoffensief creëerde Jong Oranje via Guus Til en invaller Richairo Zivkovic nog een aantal grote kansen. Schotland verdedigde vooral en loerde op de counter en dat zorgde voor het gewenste resultaat. Vlak voor tijd haalde Pablo Rosario in het strafschopgebied zijn tegenstander Lewis Ferguson onderuit. De middenvelder van PSV kreeg een rode kaart en Hornby benutte de penalty.

Jong Oranje speelt in de kwalificatiepoule nog tegen Oekraïne en Estland. Ze spelen vooral nog voor de eer, de kans is minimaal dat de ploeg van Van de Looi zich nog schaart bij de vier beste nummers twee van negen poules die zich plaatsen voor de play-offs. Geen EK betekent ook geen kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.