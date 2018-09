Minister naar rechter om stakingen politie te verbieden

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) stapt naar de rechter om politiestakingen komend weekend niet door te laten gaan. Dat meldt persbureau ANP. Het ministerie was niet direct bereikbaar voor commentaar. De politiebonden, waaronder ACP, hadden agenten opgeroepen om 14 tot en met 16 september alleen te reageren op spoedgevallen, onder meer om een betere cao te eisen.

Het ministerie sommeerde de vakbonden kort voor 15.00 de stakingen af te blazen. Ze kregen tot 17.00 uur om gehoor te geven aan de oproep, anders zou de minister een kort geding aanspannen. Dat is dus inmiddels gebeurd.

De actie is namelijk “onvoldoende concreet en dermate omvangrijk dat er sprake is van onacceptabele risico’s voor de openbare orde en nationale veiligheid”, is te lezen in een brief van het ministerie. Minister Grapperhaus eist daarom dat politiemedewerkers bepaalde taken blijven uitvoeren.

De bonden zeggen overleg te voeren met hun advocaat. Ook benadrukken ze “cruciale werkzaamheden” van de politie al uitgezonderd waren van de acties.

De politiebonden zijn langer bezig met verschillende acties voor betere lonen en een lagere werkdruk. Vorige week besloot de Tweede Kamer om geen publiek toe te laten tot de eerste vergadering na het zomerreces. De veiligheid kon niet worden gegarandeerd omdat agenten staakten.

