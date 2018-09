Miljoen separatisten op de been in Barcelona

Ongeveer een miljoen voorstanders van een onafhankelijk Catalonië zijn dinsdag de straat op gegaan tijdens ‘La Diada’, de nationale feestdag van de regio. Dat zegt de politie tegen lokale media. De demonstranten toonden Catalaanse vlaggen en eisten de vrijlating van separatistenleiders die na het mislukte onafhankelijkheidsreferendum bijna een jaar geleden zijn opgepakt.

De demonstratie was onder meer georganiseerd door de separatistengroep ANC. De Catalanen hielden een optocht van ongeveer zes kilometer door het hart van de stad met als officiële oproep: “Laten we een Catalaanse Republiek oprichten.” Om 17.14 uur waren ze even stil. Tijdens La Diada staan Catalanen namelijk stil bij het einde van de Spaanse Successieoorlog in 1714, het jaar dat Barcelona in Spaanse handen viel. Na de stilte riepen separatisten “onafhankelijkheid” en “vrijheid”.

‘Hete herfst’

La Diada trekt altijd wel grote mensenmassa’s aan. De demonstratie is deze keer een voorbode voor een reeks acties van separatisten de komende maanden, door de nieuwe regiopresident Quim Torra omschreven als een ‘hete herfst’.

Het is inmiddels bijna een jaar sinds het mislukte onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. De regio verkeert nog altijd in politieke crisis. Meerdere Catalaanse bewindslieden vluchtten na de poging om Catalonië af te scheiden Spanje uit om vervolging te ontlopen. Andere leiders die bleven in de regio zitten nog altijd vast.

Regiopresident Torra, die sinds mei de leiding heeft in Catalonië, eiste tijdens zijn toespraak dinsdag de vrijlating van separatistenleiders. “Als de gevangenen niet worden vrijgesproken, dan zal mijn regering en het Catalaanse parlement de nodige actie ondernemen”, zei Torra tegenover de mensenmassa. Voormalig regiopresident Carles Puigdemont, het gezicht van het onafhankelijkheidsreferendum, is nog altijd op de vlucht voor Spaanse justitie.