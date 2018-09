Meer dan veertig doden bij busongeluk India

Bij een busongeluk in de Zuid-Indiase deelstaat Telangana zijn dinsdag 43 mensen om het leven gekomen. Volgens persbureau AFP raakte het voertuig van de weg waarna het een vallei in stortte.

De verwachting is dat het dodental nog oploopt. Volgens The Times of India zaten er 62 passagiers in de bus. De ingezetenen waren pelgrims die van een bezoek aan een hindoetempel kwamen. De chauffeur verloor de controle over het stuur toen hij op de drukke weg een aankomende bus probeerde te ontwijken, schrijft AP. Voorbijgangers snelden toe om de slachtoffers bij te staan.

Het persbureau meldt dat een onderzoek loopt naar de oorzaak van het incident.

Verkeersveiligheid India

India is een van de beruchtste landen wereldwijd als het aankomt op verkeersveiligheid. Volgens Bloomberg komen er jaarlijks 150.000 mensen om bij ongelukken op de weg, dat is evenveel als het aantal inwoners van Amersfoort.