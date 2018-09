Lula niet langer kandidaat verkiezingen Brazilië

De voormalige president van Brazilië Luiz Inácio Lula heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Lula’s running mate Fernando Haddad promoveert zo tot presidentskandidaat van de Braziliaanse Arbeiderspartij. Dat meldt persbureau Reuters.

De officiële aankondiging werd gedaan bij de gevangenis in Curitiba, waar Lula sinds april van dit jaar een langdurige celstraf uitzit voor corruptie en het aannemen van steekpenningen.

De somberende Brazilianen kiezen dit najaar een nieuwe president. Het is nog hoogst onzeker wie op het stembiljet zal staan.

Electoraal hof

Lula probeerde ondanks zijn detentie een nieuwe gooi te doen naar het presidentschap van Brazilië. Anderhalve week geleden verbood het electoraal hof hem dat. Ondanks het feit dat Lula daartegen nog in beroep is gegaan heeft hij besloten zijn kandidatuur toch over te dragen aan Haddad, voormalig burgemeester van miljoenenstad Sao Paulo.

Brazilianen die in afwachting zijn van een hoger beroep, zoals de oud-president, mogen zich niet verkiesbaar stellen. Lula had tot aan de uitspraak van het hof ver aan kop gestaan in alle peilingen. Tegelijkertijd met de beslissing de oud-president uit te sluiten van verkiezingsdeelname stelde het electoraal hof de Arbeiderspartij een deadline voor het aanpassen van zijn kandidatenlijst. Door Haddad nu naar voren te schuiven is er precies op tijd een vervanger.

Kandidaat neergestoken

Jair Bolsonaro, na het wegvallen van Lula plots koploper in de peilingen, werd vorige week donderdag neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst. De extreemrechtse kandidaat kan voorlopig nog geen campagne voeren, en moet nog zeker één operatie ondergaan. Bolsonaro is sindsdien constant in het nieuws, schreef NRC-correspondent Nina Jurna vorige week.

Na aanslag draait Braziliaanse campagne om ‘martelaar’ Bolsonaro. Toch zal hij electoraal profiteren, voorspellen analisten.