Limburgse activist krijgt schadevergoeding na geweld Amerikaanse militair

Het Amerikaanse leger heeft een Nederlandse activist een schadevergoeding toegekend na een vechtpartij met een Amerikaanse militair van een jaar geleden. Een NRC-journalist die aanwezig was bij het incident in het Limburgse Brunssum werd vervolgens aangehouden door de politie omdat hij weigerde foto’s af te staan.

Activist Nico Trommelen was op 10 september 2017 op pad met NRC-fotograaf Chris Keulen en NRC-correspondent Paul van der Steen in de buurt van het Limburgse Brunssum. Daar protesteerden omwonenden al langer tegen geluidsoverlast van grote verkenningsvliegtuigen die landen op en opstijgen vanaf een nabijgelegen NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen.

Tijdens de rondgang ontstond er een woordenwisseling met een Amerikaanse militair die in de buurt woont. Dit liep vervolgens uit de hand: de militair stompte Trommelen in het gezicht en slingerde hem op de auto van verslaggever Van der Steen.

‘Tot stomme verbazing’

Trommelen heeft vorige maand 1.749 euro toegekend gekregen: 999 euro voor zijn bril die bij de vechtpartij kapot ging, en 750 euro voor persoonlijk letsel. Dat blijkt uit een brief van het Amerikaanse leger op 9 augustus aan Trommelen in handen van NRC. Het bedrag is vastgesteld in samenspraak met het Nederlandse ministerie van Defensie. Voor andere schade, zoals een kapot telefoonscherm, was er volgens het Amerikaanse leger niet genoeg bewijs.

Trommelen zegt dat hij “tot zijn stomme verbazing” vorige maand het bericht kreeg uit de VS omdat er tot nu toe niets was gebeurd met zijn klacht. Wel is hij blij met de vergoeding: “Al had ik maar 1 euro van ze gekregen: uit deze uitspraak blijkt dat we helemaal niets verkeerds hebben gedaan.” Het geld staat inmiddels op zijn rekening.

Protest tegen vliegtuigoverlast

Fotograaf Chris Keulen en NRC-journalist Paul van der Steen moesten mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Keulen werd verzocht om zijn foto’s van de vechtpartij af te staan. Dat weigerde hij te doen omdat hij als fotojournalist “geen verlengstuk van de politie” was. De geheugenkaart met de beelden werd zonder de benodigde toestemming van een rechter-commissaris in beslag genomen. D66-Kamerlid Paternotte stelde Kamervragen naar aanleiding van het incident.

Woordvoering van het Amerikaanse leger kon dinsdag niet direct verder toelichting geven over het incident. Het Nederlandse ministerie zegt niet in te gaan op dit soort individuele gevallen.