Lauren Greenfield fotografeert de ‘rich and famous’

,,Wat is je doel in het leven? ‘Money, money, money.’ Wat wil je daar mee doen? ‘Alles uitgeven!’” Eden Wood, 6 jaar, een mini-miss in een roze jurkje en met de make-up van een volwassene, weet wat ze wil. En in de etiquetteschool van Sara Jane Ho in Beijing betalen Chinese vrouwen 16.000 dollar om te leren hoe ze een banaan met mes en vork moeten eten en hoe je de merknaam Louis Vuitton moet uitspreken. De foto’s uit Generation Wealth en de beelden uit de gelijknamige documentaire laten ons het altijd wonderbaarlijke en soms afschrikwekkende en hilarische universum zien van de rich & famous en zij die dat graag willen zijn. De Amerikaanse fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield (1966) neemt je mee in een wereld van geld, bling-bling, seks, narcisme en roem – en hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. ,,Meer nog dan over de 1 procent superrijken gaat mijn werk over de wens om rijk en beroemd te zijn, en hoe dat intense verlangen een van de drijvende krachten is voor veel mensen”, aldus Greenfield. De tentoonstelling Generation Wealth is van 15 sept t/m 3 febr te zien in het Fotomuseum Den Haag Woensdag 12 sept organiseert Picture This Den Haag een avond over Lauren Greenfield.