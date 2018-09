Laatste twee verdachten schietpartij Spa uitgeleverd aan België

Twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een agent in het Belgische Spa zijn uitgeleverd aan België. Dat meldt de Vlaamse krant De Standaard op gezag van de procureur van het district Verviers, waar Spa onder valt.

Het gaat om Cyril T. (35), broer van hoofdverdachte van Yvo T. (36), en Mark van den B. De twee worden binnen 48 uur voorgeleid aan een Belgische onderzoeksrechter. T. en Van den B. waren, naar eigen zeggen in paniek, naar Nederland gevlucht toen Yvo T. in de nacht van 25 op 26 augustus in Spa een politieagent doodschoot. De twee mannen waren die avond in het gezelschap van de hoofdverdachte, maar ontkennen betrokken te zijn geweest bij de schietpartij.

Grand Prix

Twee dagen na hun vlucht werden ze in Nederland alsnog opgepakt. De rechtbank in Amsterdam gaf vrijdag groen licht voor hun uitlevering aan België.

De schietpartij in Spa vond plaats in het weekend dat in de Waalse stad de Grand Prix van België werd gereden. De drie Nederlanders waren in Spa om de Formule 1-race van landgenoot Max Verstappen te volgen. Ze werden volgens Belgische media geweigerd bij een café. Bij de ruzie die ontstond trok een van de verdachten een wapen. Toen het drietal vervolgens vluchtte hield de politie hun taxi tegen.

Formeel verdachte

Yvo T. zou toen politieagent Amaury Delhez (38) dood geschoten hebben. Hij is ook formeel verdachte van die moord. T. heeft verklaard zich daar niets van te herinneren en was tijdens zijn aanhouding onder invloed van alcohol en drugs.