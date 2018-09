KRO-NCRV ontslaat 24 journalisten

Bij omroep KRO-NCRV verdwijnen 24 van de circa honderd banen op de journalistieke afdeling. Dat heeft de directie aan het personeel laten weten. Reden is dat Brandpunt+ in januari op televisie stopt. Op de televisieredactie van het actualiteitenprogramma werken circa 24 mensen, aldus hoofdredacteur Hans Laroes.

Het is de eerste grote maatregel na de aangekondigde bezuinigingsplannen bij de publieke omroep. De NPO moet door dalende reclame-inkomsten 62 miljoen euro besparen. De publieke omroep gaat onder meer snijden in zijn journalistieke programma’s op NPO 2. De zender moet 7,5 miljoen bezuinigen op een budget van rond de 90 miljoen euro. Journalistieke programma’s Tegenlicht, Zembla, Andere Tijden en Focus leveren uitzendingen in. Het schrappen van 68 tv-uitzendingen van Brandpunt+ levert circa 2 miljoen euro op.

Brandpunt+

Het reorganisatieplan van KRO-NCRV ligt nu bij de ondernemingsraad. Naar alle waarschijnlijkheid wordt half oktober formeel duidelijk om welke banen het gaat. Het gaat behalve om mensen met vaste contracten, ook om mensen in tijdelijke dienst, aldus hoofdredacteur Laroes.

Netmanager Gijs van Beuzekom zei in augustus over het besluit om Brandpunt + van televisie te halen: “Het tv-programma, primetime om half negen, haalde de doelstellingen niet, niet in kijkcijfers en impact. Toen hebben we vorig jaar gezegd: ‘Jullie hebben zo’n succesvol platform. Kun je dan niet een verbinding vinden naar de tv?’ Tv zou online gaan volgen. Maar dat is niet gebeurd.”

Voorloper Brandpunt was sinds 1959 te zien op televisie. Brandpunt+ noemt zichzelf journalistiek met perspectief, gericht op oplossingen van problemen.