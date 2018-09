Kabinet: komend jaar flink hogere zorgpremie

De zorgpremie gaat volgend jaar flink omhoog , blijkt uit een raming van het kabinet. De jaarlijkse basispremie moet naar 1.432 euro, dus 124 euro meer dan in 2018 - op maandbasis betekent dat iets meer dan 10 euro. Dat bevestigen Haagse bronnen tegenover NRC na berichtgeving in het AD.

De voorgestelde stijging is onder meer nodig vanwege de groeiende zorgkosten. Het was al duidelijk dat het kabinet het eigen risico gelijk wilde houden: die wordt deze kabinetsperiode bevroren op maximaal 385 euro per jaar. Ook is de premie vorig jaar door het kabinet te hoog geraamd, wat nu gecorrigeerd moet worden, en is sinds 2015 wijkverpleging onderdeel geworden van de zorgverzekering. Dat is nu merkbaar in de premie.

Nederlanders met een minimuminkomen merken weinig van de toename omdat zij een aanzienlijk hogere zorgtoeslag krijgen. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de toeslag met 92 euro: ruim dertig euro minder dan de stijging in de zorgpremie. Meerpersoonshuishoudens zien hun maximale zorgtoeslag met 277 euro toenemen, ruim twee keer zoveel als de hogere basispremie.

De voorgestelde stijging wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt en is een raming van het kabinet. Uiteindelijk beslissen zorgverzekeraars uiterlijk in november wat de prijs gaat worden. Normaal gesproken blijven verzekeraars in de buurt van het voorstel van het kabinet.