Jonge Charles Leclerc naar Ferrari, Kimi Raikkonen naar Sauber

Ferrari verkiest een nieuwe impuls boven het bekende. Charles Leclerc, het 20-jarige supertalent dat dit jaar bij Sauber zijn Formule 1-debuut maakte, rijdt volgend jaar naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel voor het team. Hij neemt de plek in van de 38-jarige Fin Kimi Raikkonen, die verrassend de omgekeerde weg bewandelt en voor twee jaar tekent bij Sauber.

Daarmee wordt, naar verluidt, de wens van oud-Ferrari-topman Sergio Marchionne gehonoreerd. De Italiaan was erg gecharmeerd van de jonge Monegask Leclerc en wilde hem graag de plek van Raikkonen laten innemen per 2019. Maar toen Marchionne plotseling overleed afgelopen juli, werd dit plan onzeker. Raikkonen was in vorm en er gingen geluiden op om hem nog een jaar te behouden en Leclerc nog een seizoen extra ervaring buiten een topteam te geven. Nu is dus toch besloten Marchionne te volgen en voor de jonge impuls te gaan.

Leclerc maakt zo een nieuwe grote stap in zijn razendsnel ontwikkelende carrière. Leclerc won in 2016, toen al onder contract bij Ferrari als juniorcoureur, het kampioenschap in de GP3-klasse. Het jaar erna won hij op dominante wijze het kampioenschap in de Formule 2. Dit seizoen maakte hij zijn debuut bij het Zwitserse Sauber, dat vaak bekendstaat als een B-team van Ferrari vanwege het gebruik van hun motoren. Dat team is dit jaar niet langer meer het langzaamste team in de Formule 1, maar heeft een plek verworven in het drukke middenveld. Met Leclerc als absolute uitblinker. Hij reed al vijf keer met zijn Sauber in de punten, met een zesde plek in Azerbajdzjan eind april als hoogtepunt.

“Dromen kunnen dus uitkomen”, schrijft Leclerc op Twitter. “Ik zal harder dan ooit werken om niet teleur te stellen.”

Stap Raikkonen opmerkelijk

Voor Raikkonen eindigt na dit jaar zijn tweede periode bij Ferrari. Zijn eerste en succesvolste was van 2007 tot en met 2009. Toen won hij negen keer een grand prix en werd hij wereldkampioen - sindsdien lukte dat geen Ferraricoureur meer. Na twee jaar bij Lotus keerde hij in 2014 terug naar Ferrari. Hij eindigde de afgelopen jaren nog negentien keer op het podium, waarvan negen keer dit jaar, maar won in 2013 voor het laatst een race.

Bij Ferrari was hij in zijn tweede periode de duidelijke nummer twee. In 2014 achter tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, sinds 2015 achter Vettel. De verwachting was dat hij op zijn leeftijd niet meer bij een team zou willen rijden als hij niet mee zou doen om de overwinning, dus in dat opzicht is een overstap naar Sauber meer dan verrassend. Wel is het de plek waar hij zijn Formule 1-carrière in 2001 begon. Hij is bovendien de ideale ervaren coureur om het ontwikkelende team verder naar boven te helpen.

Verhoudingen

Het wordt interessant te zien wat de komst van Leclerc met de verhoudingen binnen Ferrari zal doen. De keuze voor Vettel als nummer één is de afgelopen seizoenen ook vergemakkelijkt, omdat hij duidelijk de betere van de twee was in raceweekenden. Het is de vraag wat er gebeurt als Leclerc wel competitief kan wedijveren met de Duitser. Dat zal ongetwijfeld tijd kosten, maar Leclerc heeft al bewezen een bijzonder snelle en capabele coureur te zijn, ook op het hoogste niveau.

Leclerc gaat hoogstwaarschijnlijk al vroeg in zijn carrière elk weekend meevechten om overwinningen en het kampioenschap, als Ferrari het topteam blijft dat het nu is. Ferrari is momenteel minstens zo sterk als Mercedes. Als Vettel niet enkele cruciale fouten had gemaakt, dan had hij een ruime voorsprong in het kampioenschap kunnen hebben op Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Na de Grand Prix van Italië heeft hij echter een achterstand van dertig punten. Maar het feit blijft dat Leclerc op zijn twintigste al bij een team terechtkomt dat terug is aan de absolute top in de Formule 1.