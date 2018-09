Internationaal Strafhof ‘gaat onverschrokken door met werk’

Het Internationaal Strafhof zegt zich niet te laten beïnvloeden door de druk van de Verenigde Staten. In een verklaring schrijft het in Den Haag gevestigde Hof dat het “onverschrokken doorgaat” met zijn werk, meldt persbureau Reuters.

De reactie volgt op uitspraken van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton, die maandag het instituut “onwettig” noemde. De VS zouden daarom het Hof “rustig laten sterven”.

Lees ook: VS openen aanval op Strafhof

Het Strafhof benadrukt dat het een onafhankelijk instituut is, dat gesteund wordt door 123 landen. “Het Internationaal Strafhof zal zijn werk onverschrokken blijven doen, in navolging van zijn principes en het overkoepelende idee van de rechtstaat.”

Mogelijk onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden

De VS hebben onder meer problemen met een eventueel onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd door Amerikaanse militairen in Afghanistan. Bolton dreigde maandag ook dat de rechters en aanklagers van het Hof de toegang tot de VS ontzegd kunnen worden als dat doorgaat. Daarnaast kunnen hun fondsen in de VS eventueel bevroren worden.

De Amerikanen zijn altijd sceptisch geweest over het Strafhof en hebben het instituut in het Statuut van Rome in 2002 nooit geratificeerd. De regering-Trump, uiterst kritisch tegenover internationale instituties, heeft echter een nog agressievere houding ingenomen ten opzichte van het Hof. Ook andere wereldmachten, zoals Rusland en China, hebben het Strafhof nooit geratificeerd.