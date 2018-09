Inspectie levert opnieuw kritiek op Rotterdamse verpleeghuizen

Zorginstelling Humanitas heeft voor de tweede keer in twee jaar een zogeheten aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In twee Rotterdamse verpleeghuizen zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg in gevaar, stelt de Inspectie.

De verpleeghuizen zijn dit jaar meerdere keren bezocht en onderzocht door de Inspectie. Op de locaties De Leeuwenhoek en Hannie Dekhuijzen wil IGJ binnen acht maanden verbetering zien. Zo overleggen medewerkers niet goed met elkaar, houden zij zich niet aan afspraken en komen ze te laat. Ook worden bewoners soms tegen de regels in alleen gelaten.

Mishandeling

De IGJ vindt dat extra kwalijk omdat Humanitas in 2016 ook al eens een aanwijzing, een soort waarschuwing, kreeg. Een jaar later volgde een kritisch rapport, maar de zorg is nog altijd niet op alle locaties van het concern op orde. Zonder de aanwijzing heeft de Inspectie geen vertrouwen in verbetering.

Verpleeghuis de Leeuwenhoek kwam in april in opspraak, toen dagblad Trouw meldde dat diverse bewoners waren mishandeld door verzorgend personeel en medebewoners. Dat verhaal is door zowel Humanitas zelf als door een onafhankelijk bureau onderzocht. Van geweld bleek toen geen sprake te zijn geweest.

Protest Humanitas

Humanitas, dat zich verzette tegen publicatie van de aanwijzing, had als verweer gegeven dat het van ver moest komen en de afgelopen twee jaar al de nodige verbetering heeft getoond. Humanitas is bang dat het door de publicatie alleen maar moeilijker wordt personeel vast te houden en nieuwe mensen aan te trekken.