Hudson’s Bay moet erkennen hulp nodig te hebben in Europa

Het is een fout die vaker wordt gemaakt: uitbreiden naar een ander land of continent en dan denken dat je alles net zo kunt aanpakken als in je thuismarkt. De Amerikaanse supermarktketen Walmart deed het eind jaren negentig in Duitsland en faalde. Het Britse warenhuis Marks & Spencer probeerde het eveneens en kwam tot het besef dat een formule die werkt in Groot-Brittannië niet per se aanslaat bij consumenten elders in Europa.

Warenhuisketen Hudson’s Bay (omgerekend 12,4 miljard euro omzet, 65.000 werknemers) was dus gewaarschuwd, toen in 2015 met veel bombarie de overstap naar Europa werd aangekondigd. Maar Richard Baker, de hoogste baas bij het Canadese bedrijf, vond de bezorgdheid onder analisten ongegrond. „Het risico is heel beperkt”, zei hij destijds in de Financial Post over zijn Europese uitbreidingsplannen.

Drie jaar later is Hudson’s Bay tot de conclusie gekomen dat er toch hulp van buitenaf nodig is om te slagen op de Europese markt. Het bedrijf brengt zijn Europese activiteiten daarom onder bij de Duitse warenhuisketen Karstadt, werd dinsdag bekend. In ruil daarvoor krijgt Hudson’s Bay 49,99 procent van de aandelen in het nieuwe warenhuisbedrijf. Nu is Karstadt nog volledig eigendom van het Oostenrijkse Signa.

Op een na grootste van Europa

Door het samenvoegen van de winkelbedrijven ontstaat volgens het Canadese concern een „sterkere Europese speler” die „beter kan inspelen op kansen”, zo meldt Hudson’s Bay in een verklaring. Alle betrokken onderdelen samen boekten vorig jaar een omzet van ongeveer 5,4 miljard euro, waarmee het fusiebedrijf de op één na grootste warenhuisketen van Europa wordt. Stephan Fanderl, nu nog topman van Karstadt, gaat dat bedrijf besturen.

Bijkomend voordeel is dat Hudson’s Bay straks weer „al zijn aandacht kan richten op de Noord-Amerikaanse activiteiten”, zo stelt de in februari aangetreden topvrouw Helena Foulkes in een toelichting. De warenhuisketen kampt al een tijdlang met tegenvallende resultaten, vooral in de Europese winkels. Door die activiteiten over te hevelen naar Karstadt neemt de winstgevendheid van Hudson’s Bay toe, verwacht Foulkes.

Hudson’s Bay is in Europa vooral actief via de Duitse warenhuisketen Galeria Kaufhof en het Belgische Galeria Inno, twee ketens die het drie jaar geleden overnam. Sindsdien breidde het concern uit onder de eigen vlag en die van Saks Off 5th, een formule die luxemerken verkoopt tegen gereduceerd tarief. In Nederland opende Hudson’s Bay sinds september vorig jaar vijftien winkels. De plannen om verder uit te breiden heeft het bedrijf voorlopig gestaakt.

De weg naar boven

In hoeverre een fusie van Kaufhof en Karstadt gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, melden de bedrijven in hun verklaring niet. De Süddeutsche Zeitung, die stukken over de fusie inzag, meldde eerder nog dat bij Kaufhof in de toekomst zo’n 5.000 banen komen te vervallen. Dat is ongeveer een kwart van het totaal.

Naast de winkels van Hudson’s Bay neemt Signa (ruim 4,5 miljard euro omzet, 25.000 werknemers) ook de helft van de Europese winkelpanden van het Canadese bedrijf over. Daarvoor betalen de Oostenrijkers een bedrag van 411 miljoen euro. De fusie, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, is daarmee ook gunstig voor aandeelhouders, laat Hudson’s Bay-baas Baker weten. Zij kunnen rekenen op een meevaller van 8,71 Canadese dollar (5,71 euro) per aandeel.

Onder de dagelijkse leiding van Helena Foulkes, die de in oktober vertrokken Jerry Storch opvolgde als topman, werkt Hudson’s Bay de laatste tijd hard aan de weg naar boven. Dat gebeurt onder meer door de verkoop van prijzig winkelvastgoed. In oktober vorig jaar deed Hudson’s Bay al voor 850 miljoen dollar een groot pand aan Fifth Avenue in New York van de hand. Dit voorjaar volgde een luxe winkelpand in het centrum van Vancouver.

Lees ook: Hudson's Bay boekt weer winst, maar vooral door meevallers