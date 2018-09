Harbers laat lange asielprocedures onderzoeken

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie in die onderzoek gaat doen naar waarom veel asielzoekers langdurig in Nederland verblijven, ook nadat hun asielverzoek (meerdere keren) is afgewezen. Dat schrijft Harbers, die verantwoordelijk is voor migratie en asielzaken, op dinsdag aan de Tweede Kamer.

De toezegging komt na een turbulent weekend, waarin de Armeense kinderen Lili en Howick hoorden dat zij toch in Nederland mogen blijven. Zij zouden, na eindeloze procedures en meerdere beoordelingen door de rechter, zaterdagochtend worden uitgezet. Zaterdagmiddag werd bekend dat Harbers toch zijn discretionaire bevoegdheid had gebruikt. Daarmee kan hij personen in individuele gevallen toch een verblijfsvergunning verlenen.

Regeringspartijen D66 en vooral de ChristenUnie zijn voor een ruimhartiger asielbeleid en een uitbreiding van het kinderpardon, maar committeerden zich in het regeerakkoord aan een restrictiever asielbeleid. Maandagochtend wekten deze partijen de suggestie opnieuw over het kinderpardon te willen onderhandelen. Premier Mark Rutte (VVD) liet duidelijk weten die discussie niet te willen voeren.

Met de aankondiging van een onafhankelijke commissie, die de partijen tijdens het wekelijkse coalitieoverleg op maandagmiddag overeenkwamen, lijkt de kwestie voorlopig beslecht. Aan het eind van de maandag schaarden D66 en ChristenUnie zich opnieuw expliciet achter het regeerakkoord.

Hoe het onderzoek er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk.

