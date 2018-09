Geheime terrorismesteun nieuw probleem voor Blok

De VVD-minister van Buitenlandse Zaken moet uitleggen waarom hij Syrische terroristen financierde. De selectiecommissie van VVD-Kamerleden blijkt hun Twitterfeed te hebben overgeslagen. En we zijn iets minder negatief over waar het met het land naartoe gaat.

KALIFAATREVIVAL: Terwijl de commandant der strijdkrachten in NRC waarschuwt dat het wegbombarderen van het islamitische kalifaat weinig zin heeft gehad als in Irak niet wordt geïnvesteerd in wegen, scholen en corruptiebestrijding, onthullen Trouw en Nieuwsuur dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Syrië actief een jihadistische groepering heeft geholpen. Binnen een programma (à 25 miljoen euro) om “gematigde” Syrische rebellen met niet-dodelijke goederen te versterken, kreeg de groepering Jabhat al-Shamiya uniformen, pick-uptrucks, satelliettelefoons, laptops, matrassen, rugzakken en camera’s. Terwijl die club door het OM wordt bestempeld als “een criminele organisatie met terroristisch oogmerk”. Een Nederlandse Syriëganger die zich erbij aansloot, staat volgende maand voor de rechter. Het programma van BuZa is plotseling gestaakt, maar Tweede Kamerleden, inclusief die van de coalitie, zijn boos dat het programma deels geheim werd gehouden. En strafadvocaat Geert-Jan Knoops spreekt van een “ambtsmisdrijf” door de minister van Buitenlandse Zaken.

PARDONREVIVAL: Nadat staatssecretaris Mark Harbers op het laatste moment toch zijn discretionaire bevoegdheid inzette om de Armeense Lili en Howick in Nederland te laten blijven (de VVD’er deed dat sinds zijn aantreden 26 keer eerder), herleeft de discussie over een ruimer kinderpardon. Dat gebeurt echter vooral buiten het Binnenhof, want in de Tweede Kamer bestaat sinds de laatste verkiezingen een stevige rechtse meerderheid tegen het versoepelen van asielregels en D66 en ChristenUnie hebben zich in de formatie gewonnen gegeven. Waar links en rechts het over eens zijn: asielprocedures moeten (nog) korter, blijkt niet zo eenvoudig. En op gevallen als Lili en Howick is het asielrecht simpelweg niet berekend, legt juridisch commentator Folkert Jensma uit. “Herhaalaanvragen kunnen in een rechtsstaat verdragsrechtelijk niet verboden worden.”

NORMAAL DOEN-REVIVAL: Na alle integriteitskwesties in de vorige VVD-fractie beloofde de voorzitter van de scoutingscommissie tijdens de laatste selectieprocedure dat hij er “alles aan gedaan” had om te voorkomen dat de partij opnieuw verrast zou worden door het dubieuze verleden van een Kamerlid. “We googlen erop los”, was één van zijn methodes. Blijkbaar geen waterdichte, want het aanstaande Kamerlid Thierry Aartsen, dat Jeanine Hennis mag opvolgen, diskwalificeerde zich niet met zijn Twittergeschiedenis. Noch werd hij aangemoedigd berichten als “Een heerlijk Avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en ‘Ow Sylvana’ van Rob van Daal door de speakers. #humor”, of (bij treinvertraging): “Zelfmoordenaars, word eens creatief!” te verwijderen. Voor die laatste tweet heeft Aartsen (28) nu, per video, zijn excuses aangeboden, nadat partijgenoten Klaas Dijkhoff opriepen deze “eikel” niet tot de Kamer toe te laten. De toon is gezet.

OPTIMISMEREVIVAL: Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt vlak voor Prinsjesdag met een waarschuwing aan het kabinet. De kwaliteit van leven is de afgelopen tien jaar in Nederland toegenomen, maar de verschillen tussen bevolkingsgroepen ook. Opleiding, inkomen en afkomst bepalen in grote mate in hoeverre mensen profiteren van economische groei, dalende criminaliteit en levensverwachting. Gemiddeld genomen wordt de stemming wel positiever, blijkt uit de SCP-cijfers. In de afgelopen tien jaar vond steeds een meerderheid dat het met Nederland de verkeerde kant op ging, maar in de eerste zes maanden van dit jaar vond de helft dat het de goede kant op gaat.

REFERENDUMREVIVAL: Senator en staatsrechtprofessor Hans Engels (D66) had er bij de staatscommissie op aangedrongen om ook eens iets te doen aan de (on)mogelijkheid om de Nederlandse grondwet te veranderen. Omdat voor wijzigingen een tweede stemronde met een twee derde meerderheid in beide Kamers nodig is, kunnen “de christelijke en conservatieve partijen” die altijd blokkeren. De staatscommissie onder leiding van Johan Remkes nam zijn aanbeveling niet over. Ook in de democratische vernieuwingsplannen van zijn partij speelt deze geen rol. Dus lanceert Engels bij aanvang van het (zijn laatste?) seizoen in de Eerste Kamer via de Volkskrant een eigen initiatief: “Doe een eerste ronde met een gewone gekwalificeerde meerderheid en dan aansluitend een bindend referendum” om grondwetswijzigingen door te voeren. Al beseft hij de “Catch-22” situatie dat daarvoor dus eerst de grondwet via de huidige weg veranderd zou moeten worden.

EP-REVIVAL: Niet alleen senatoren moeten beslissen of zij in 2019 weer verkiesbaar willen zijn, ook de kandidatuur voor het Europees Parlement staat open. Het CDA heeft opnieuw Esther de Lange voorgedragen als lijsttrekker. Judith Sargentini van GroenLinks, de drijvende kracht achter de parlementaire poging om de Hongaarse premier Viktor Orbán aan te pakken, heeft zich juist afgemeld voor een volgende ronde als Europarlementariër.

QUOTE VAN DE DAG:

“Je hoort Haagse routiniers wel verzuchten dat het volk ‘de nieuwe elite’ is. En het is een onvoorspelbare elite.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus over de verwoede Haagse pogingen om met ‘het volk’ in contact te komen.

Correctie: In een eerdere versie van deze nieuwsbrief stond op basis van Omroep Brabant dat Brabantse partijgenoten van Aartsen de oproep deden hem niet tot de Kamer toe te laten. Deze partijgenoten komen niet uit Brabant.