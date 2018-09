‘Ga niet winkelen op zondag, lunch met je familie’

Winkelen op zondag? Je kunt beter afspreken met je familie, voor een lunch met elkaar, een mooie wandeling of een tripje naar een van die schilderachtige oude stadjes waar Italië er zo veel van heeft.

Dat is de gedachte achter het plan van de populistische regering in Rome om het winkelen op zondag in principe te verbieden. In 2012 is de winkelopening geliberaliseerd onder de technocratische premier Mario Monti als onderdeel van zijn plan ‘Red Italië’, bedoeld om de economische groei aan te wakkeren.

Onder het onofficiële motto ‘red het gezin en de kleine winkelier’ willen de coalitiepartijen Lega en Vijfsterrenbeweging deze verruiming van de openingstijden terugdraaien. Donderdag worden hun plannen besproken in een parlementscommissie.

„De liberalisering is in feite Italiaanse gezinnen aan het vernietigen”, zei vicepremier Luigi Di Maio, leider van de Vijfsterren. „We moeten de openings- en sluitingstijden opnieuw regelen.”

Een aantal bisschoppen heeft het plan al toegejuicht, dat ingaat tegen de tendens in Europa naar ruimere openingstijden. In Polen is iets vergelijkbaars gebeurd. Daar heeft de conservatieve regering eerder dit jaar de mogelijkheden om op zondag te winkelen, beperkt met een beroep op rooms-katholieke waarden.

De twee regeringspartijen willen met hun plan ook kleine winkeliers beschermen tegen de concurrentie van grote winkelcentra. Met name de Lega weet veel kleine winkeliers onder zijn kiezers. In toeristencentra zouden kleine winkels wel op zondag open mogen blijven.

Volgens Di Maio moet het niet onmogelijk worden om op zondag boodschappen te doen. Per regio zou na overleg tussen alle betrokken partijen een plan moeten worden opgesteld om een kwart van de winkels open te houden.

Winkelketens schatten dat 50.000 banen op de tocht staan.

De grote winkelketens waarschuwen dat zondagssluiting tot verlies van banen zal leiden. Franco Pugliese, de baas van de grote supermarktketen Conad, wijst erop dat de zondag na de zaterdag de dag is waarop de meest omzet wordt behaald. Hij schat dat 45.000 tot 50.000 banen op de tocht staan – op een totaal van 450.000 werknemers in deze sector.

Tegenstanders protesteren met lange lijsten van voorbeelden dat in heel veel andere beroepsgroepen op zondag wordt doorgewerkt en dat de cao’s al compenserende maatregelen kennen. Zo wijst La Repubblica erop dat ouders met kinderen onder de drie jaar niet verplicht kunnen worden op zondag in een winkel te werken. Volgens de Corriere della Sera is het plan ingegeven door een mix van „religieuze motiveringen, anticonsumentistische angsten, hyperrigiditeit van de vakbonden en verheerlijking van ‘het kleine’ tegenover grote winkels.”