Financieel topman ING weg na witwasschandaal

Financieel directeur Koos Timmermans van ING stapt op. Dat heeft de bank dinsdagochtend bekendgemaakt. Aanleiding voor Timmermans’ aftreden is het omvangrijke witwasschandaal waar ING in verzeild is.

Vorige week kwam aan het licht dat ING voor 775 miljoen euro vervolging heeft afgekocht voor het faciliteren van witwassen in de jaren 2010-2016. Het schandaal draait om vier zaken waarin criminelen rekeningen misbruikten van ING om miljoenen euro’s te verduisteren. De bank had de organisatie zo slecht op orde dat het deze praktijken niet opmerkte.

Zowel deze schikking als de omvang van de schandalen zelf kwam de bank op veel kritiek te staan vanuit de politiek en samenleving. President-commissaris Hans Wijers moest zich vorige week verantwoorden bij minister Wopke Hoekstra (CDA, Financiën). De onderneming erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van de criminele praktijken.

Bestuursniveau

“We betreuren onze tekortkomingen ten zeerste en nemen deze zaak heel serieus”, reageerde president-commissaris Wijers dinsdagochtend in een persbericht.

“Gezien de ernst van de zaak, de vele reacties erop van belanghebbenden [politiek, klanten, red.] en omdat het in het belang is van de bank, kwamen we tot de conclusie dat het passend is maatregelen te nemen op bestuursniveau. We hebben een serieuze taak in het vooruitzicht.”

Koos Timmermans werkte sinds 1996 bij de bank. Sinds vorig jaar was hij in functie als CFO. In de periode waarop het onderzoek van justitie zich richtte, 2010-2016, was Timmermans lid van ING’s bestuur en in die hoedanigheid meerdere jaren eindverantwoordelijk voor ING Nederland.

De bank zoekt naar een opvolger van Timmermans. Tot die gevonden is, blijft hij in functie.

Bij ING werken ruim 51.000 mensen, van wie 13.000 in Nederland. Vorig jaar draaide het een winst van 5 miljard euro. Sinds het nieuws over de afkoping vorige week bekend werd, daalde de koers een geringe 3 procent.