EU-lijsttrekkers: Sophie in ’t Veld herkozen voor D66

De leden van D66 hebben Sophie in ’t Veld voor de derde keer gekozen als lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Ze won met 55 procent van de stemmen. Dat maakte de partij dinsdag bekend op haar website.

De stemming gebeurde digitaal. De fractie van D66 in het Europees Parlement telt op dit moment vier leden. Er waren drie gegadigden voor de positie bij D66. Felix Klos (oud-communicatiemedewerker voor de Tweede Kamerfractie), en Marietje Schaake (Europarlementariër sinds 2009) namen het tegen haar op. In ’t Veld is sinds 2008 voorzitter van de EU-delegatie van D66.

De Europese Parlementsverkiezingen vinden in Nederland plaats op 23 mei. In heel Europa moeten tussen 23 en 26 mei alle stemmen zijn uitgebracht.

Weinig nieuwe gezichten

Naast In ’t Veld hebben meerdere Nederlandse partijen de afgelopen week hun lijsttrekkers bekendgemaakt. Veel partijen houden vast aan hun oude lijsttrekker. Voor GroenLinks is Bas Eickhout opnieuw lijsttrekker. Esther de Lange is wederom CDA-delegatieleider. Een aantal andere partijen hebben nog geen melding gedaan van een mogelijke wissel van de leiding. Hans van Baalen is voorzitter van de VVD-delegatie, maar Malik Azmani heeft zich in augustus ook kandidaat gesteld.

Samenwerkingen in Europa

In het Europarlement zijn acht fracties waarbij sommige Nederlandse partijen samen zijn aangesloten. Zo behoren D66 en de VVD tot de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waar VVD’s Van Baalen president is. De Partij voor de Dieren en SP behoren beide tot de fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL). De partij GroenLinks is aangesloten bij de Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA).

De PVV behoort in het Europarlement tot de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). De ChristenUnie en de SGP zijn ieder met één afgevaardigde aangesloten bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).