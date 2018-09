Duitse warenhuizen Karstadt en Kaufhof fuseren

De Duitse warenhuisketens Karstadt en Galeria Kaufhof gaan fuseren. Dat hebben hun moederbedrijven, respectievelijk het Oostenrijkse Signa Retail Holdings en het Canadese Hudson’s Bay, dinsdagavond bekendgemaakt.

Beide partijen, die samen meer dan 5 miljard euro per jaar omzetten, worden voor ongeveer 50 procent eigenaar van de nieuwe combinatie. De Duitser Stephan Fanderl komt aan het hoofd van de organisatie te staan, zoals hij ook al CEO van Karstadt was.

Hudson’s Bay en Signa hebben het al langer over een fusie, om zo te besparen op inkoop, administratie en logistiek. Vooral Hudson’s Bay heeft een roerige tijd achter de rug en boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar voor het eerst in lange tijd een bescheiden winst. Of dat ook voor de Nederlandse vestigingen gold is niet duidelijk. In de in maart gepresenteerde resultaten werd alleen over de gehele Europese tak gesproken.

Vastgoed

Het is algemeen bekend dat het bedrijf van Kaufhof af wilde. Hudson’s Bay brengt de winkels, net als zijn dertien Nederlandse warenhuizen, onder bij Signa en wordt voor 49,9 procent eigenaar van een nieuwe joint venture. Signa betaalt de Canadezen daarnaast 411 miljoen euro voor de helft van het Duitse winkelvastgoed. Dat is volgens bestuursvoorzitter Richard Baker omgerekend ruim 863 miljoen euro in waarde gestegen sinds Hudson’s Bay in 2015 eigenaar werd.

Of de fusie consequenties heeft voor werknemers of dat winkels op termijn moeten sluiten is niet bekendgemaakt. Brussel moet nog akkoord gaan met de plannen.

Correctie (11 september 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Hudson’s Bay in het eerste kwartaal van 2018 voor het eerst in lange tijd winst maakte. Dat had het laatste kwartaal van 2017 moeten zijn. Hierboven is dat aangepast.