Duitse veiligheidschef herziet mening over video rechts-radicalen Chemnitz

Hans-Georg Maassen, hoofd van de Duitse veiligheidsdienst BfV, is teruggekomen op een uitspraak die hij vorige week deed over een video. Daarin was te zien dat er mogelijk een klopjacht van rechts-radicalen op mensen met een niet-westers uiterlijk had plaatsgevonden in het Duitse stad Chemnitz. Vrijdag zei Maassen dat de video nep was.

Maassen relativeert zijn uitspraak nu in een rapport dat hij schreef over de incidenten in Chemnitz, zo schrijft Der Spiegel. Maassen zegt nu dat de video, die door een antifascistisch account op Twitter werd verspreid, echt is. Volgens de veiligheidschef kon de bron en authenticiteit van de video niet meteen worden vastgesteld en deed hij daarom de bekritiseerde uitspraak.

Wel zegt Maassen dat de video een individueel geval laat zien en dit niet bewijst dat er een heksenjacht plaatsvond. Dat woord gebruikten de media en onder anderen bondskanselier Angela Merkel wel in een reactie op de protesten in Chemnitz. Maassen noemt de reactie van Merkel dan ook ‘twijfelachtig’. Ook opent hij de aanval op de media en bekritiseert hij het verspreiden van de video voordat duidelijk was of deze echt was.

Sinds de moord op een 35-jarige Duitser, waar een Irakees en een Syriër van verdacht worden, is het onrustig in het Duitse plaatsje Chemnitz. Duizenden extreemrechtse Duitsers gingen de straat op om te protesteren tegen immigratie. Zij werden vergezeld door honderden hooligans en neonazi’s. In een reactie op die protesten, gingen ook duizenden linkse demonstranten de straat op om tegen xenofobie te protesteren.

Verwarring

Maassen kreeg meteen kritiek op zijn uitspraak, onder meer van Thomas Oppermann, vicepresident van de Bondsdag. Hij zei in een reactie dat hij vond dat Maassen “verwarring zaait” met de uitspraak en de onrust in Chemnitz bagatelliseert.

“We zagen foto’s, we hoorden getuigen spreken, we zagen mensen openlijk de Hitlergroet brengen op de Duitse straten. Dit zijn dingen die we niet kunnen accepteren, de staat moet zich daartegen verzetten.”

Volgens minister Boris Pistorius (Binnenlandse Zaken, SPD) wilde Maassen “de politieke stemming in het land beïnvloeden” met zijn uitspraak, zo schrijft Der Spiegel. Dat mag een topambtenaar nooit doen, aldus Pistorius.