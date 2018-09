Dividendbelasting geen obstakel voor Unilever

Het is het meest omstreden besluit van het kabinet-Rutte III: de afschaffing van de dividendbelasting in 2020. Levensmiddelen concern Unilever blijkt een plan te hebben voor als die afschaffing tóch niet doorgaat. In dat geval kan het bedrijf, dat in Den Haag lobbyde voor de afschaffing van de dividendbelasting, hun aandeelhouders nog jarenlang vrijwaren van de 15 procent belasting op dividend.

Dat staat in de prospectus die Unilever (omzet: 53,7 miljard euro in 2017) dinsdagochtend presenteerde, waarin de in maart aangekondigde versimpeling van de aandelenstructuur wordt uitgewerkt. Uit het document blijkt dat Unilever maximaal 58 miljard euro kan inzetten om aandeelhouders voor langere tijd vrij te stellen van dividendbelasting.

Dag voor Kerst

Het Brits-Nederlandse Unilever presenteerde maart een ingrijpende reorganisatie. Die moest het bedrijf slagvaardiger maken, nadat concurrent Kraft Heinz in 2017 een vijandig bod deed. Kern van de plannen is de opheffing van de zogeheten duale structuur van Unilever. Alleen het hoofdkantoor in Nederland blijft bestaan, die in Londen verdwijnt. Daarnaast moeten de Britse (plc) en Nederlandse (nv) aandelen samengevoegd worden tot één nieuwe nv.

Dinsdag werd bekend dat dat nieuwe Unilever-aandeel op 24 december, de dag voor Kerst, voor het eerst verhandelbaar moet zijn, mits de aandeelhouders in oktober instemmen met de plannen van het Unilever-bestuur.

Door de nieuwe aandelenstructuur moeten niet-Nederlandse Unilever-beleggers dividendbelasting gaan betalen. Althans, tot die belasting op 1 januari 2020 wordt afgeschaft, zoals Rutte III vorig jaar bekend maakte. Naast Unilever lobbyde ook Shell voor deze maatregel, die de schatkist zo'n 1,9 miljard euro kost.

Unilever gaat de periode tot 2020 overbruggen, om te voorkomen dat een deel van de beleggers door de reorganisatie benadeeld word.

Daarvoor heeft het 58 miljard euro tot haar beschikking: de waarde van het Britse deel van Unilever, waarover het bedrijf volgens Nederlandse boekhoudkundige regels belastingvrij kan beschikken. Mocht de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaan, dan kan Unilever beleggers nog jarenlang betalen uit deze pot. Ter indicatie: in 2017 keerde Unilever in totaal 3,9 miljard euro aan dividend uit, zowel voor de Britse als de Nederlandse aandelen.

Een woordvoerder van Unilever benadrukt dat bij deze constructie „geen sprake is van belastingontwijking”. Rients Abma van Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers, herkent de betalingsconstructie. „Die wordt met enige regelmaat gebruikt, vooral bij het uitkeren van superdividend.”

Nog maar één hoofdkantoor

De aandeelhouders mogen volgende maand stemmen over de reorganisatie bij Unilever: op 25 oktober in Rotterdam, een dag later in Londen. Als de reorganisatie doorgaat is het waarschijnlijk dat Unilever uit de Britse FTSE-aandelenindex valt.