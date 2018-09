Shaquem Griffin, de eerste eenhandige NFL-speler ooit

Hij was vier toen hij midden in de nacht opeens genoeg had van de pijn. Shaquem Griffin klom op een keukenkastje en zocht naar een mes. De vingers aan zijn linkerhand, die verschrikkelijke dingen, moesten eraf. Dan zelf maar. Nu.

Die vingers waren al sinds zijn geboorte een kwelling. In zijn moeders buik had weefsel zijn linkerpols afgekneld. Alleen van hem, niet van zijn tweelingbroer Shaquill, die een minuut eerder geboren werd. Het bloed stroomde er niet meer doorheen, alsof er te lang elastiek omheen had gezeten. Amnionstrengsyndroom heet dat, een zeldzame geboorteafwijking. Zijn vingers bewogen niet, volgroeiden niet. Soms kreeg hij er een sneetje ertussen en dan deed het ellendig veel pijn. Nu was het klaar.

Zijn ouders hoorden Shaquems gekerm en stopten hem. Een dag later ging hij naar het ziekenhuis en werd zijn hand geamputeerd. De beste beslissing ooit, zou zijn moeder Tangie later zeggen.

Zondag stond zij, samen met vader Terry aan de zijlijn in Denver. Daar maakte Shaquem, nu 23, tegen de Broncos zijn debuut in de NFL (National Football League) als speler van de Seattle Seahawks. Als eerste eenhandige speler in de profcompetitie van het American football ooit. In het team waar zijn tweelingbroer al een jaar speelde.

Nooit heeft Shaquem Griffin zijn handicap in de weg laten staan. Hij leerde eerder zijn veters strikken dan broer Shaquill, klom ook eerder in de boom in de achtertuin. Vroeg zijn moeder hem of ze moest helpen de knoopjes van zijn shirt dicht te doen, dan antwoordde hij dat hij dat zelf wel kon, zo vertelde ze vorig jaar aan sportzender ESPN.

De broers Griffin hadden grote sportambities en werden daarin enorm door vader Terry aangemoedigd. Die was streng, zo vertelde Shaquem eerder dit jaar in een Amerikaanse radioshow. Als zijn zoons ergens voor gingen, dan moesten ze ook de besten zijn.

Vangen, en anders tien push-ups

Het was „one heck of a journey” om een football te leren vangen met maar één hand. Hij had veel ballen tegen zijn hoofd gehad voordat hij er überhaupt één ving. Voor elke bal die Shaquem, toen vijf of zes, niet ving, moest hij tien push-ups doen. „En daar had je ook al snel genoeg van.”

Na de middelbare school was het voor de tweeling wachten op een sportbeurs voor een goed ‘college’. Voor Shaquill was grote belangstelling; aAlle topcolleges in Florida, waar ze woonden in St. Petersburg. Maar Shaquill wimpelde ze allemaal af, zelfs de University of Miami, zijn droomschool.

Hij wilde hoe dan ook samen met Shaquem ergens naartoe. Wilde je de één, dan moest je de ander erbij nemen. Anders geen deal. Sinds hun geboorte was de tweeling onafscheidelijk geweest. „We zouden samen gaan wonen. We zouden met een tweeling trouwen, we zouden beiden een tweeling krijgen”, vertelde Shaquim aan ESPN eerder dit jaar.

De kans samen te spelen kregen ze van de University of Central Florida (UCF). Maar waar Shaquill zich al snel tot basisspeler ontwikkelde, stond Shaquem in zijn eerste en tweede jaar vooral langs de kant. Ze keken toch naar dat stompje aan zijn linkerarm, niet naar hem als sporter. Hij overwoog enkele keren te stoppen, misschien zou het toch niets worden.

Totdat hij in zijn derde jaar de kans kreeg van een nieuwe coach, Scott Frost, die van hem een linebacker – in de eerste linie van de verdediging – maakte en hem een kans gaf. Dat jaar, 2016, werd hij verkozen tot de beste verdediger van de ‘conference’ waarin UCF uitkwam.

Broer Shaquill stelde zich na dat jaar beschikbaar voor de jaarlijkse draft van de NFL, waarin spelers van colleges worden gekozen door één van de topteams. Hij werd in de derde ronde, als negentigste, ingelijfd door de Seahawks. Shaquim bleef nog een jaar bij UCF. Het team bleef daarin ongeslagen en Shaquem was wederom van grote waarde.

Eind januari van dit jaar kreeg hij – verlaat – een uitnodiging voor de zogenoemde ‘combine’, waar hij zich moest tonen aan mogelijk geïnteresseerde NFL-teams. Daar verbaasde hij iedereen door onder meer twintig keer te bankdrukken met een prothese. En hij liep de 40-yard sprint (36 meter) in 4,38 seconden. Nooit was een linebacker sneller geweest. Bovendien was het precíés de tijd die broer Shaquill, cornerback, het jaar ervoor had gelopen.

Nummer 141

De beelden van het moment waarop Griffin te horen kreeg dat hij enkele momenten daarna live op televisie door een NFL-team gekozen zou worden, waren ontroerend.

„With the 141st pick in the 2018 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Shaquem Griffin, linebacker, Central Florida.”

Moeder Tangie in tranen, Shaquill en Shaquem in een innige omhelzing. Toch weer samen, nu op het allerhoogste niveau.

Shaquem maakte grote indruk in het voorseizoen. In zijn allereerste oefenwedstrijd maakte hij liefst negen tackles. Toch was het de bedoeling dat hij in eerste instantie wisselspeler zou zijn. Tot teamgenoot K.J. Wright niet op tijd hersteld was van een medische behandeling aan zijn knie.

Dus stond hij daar, zondag in Denver, in de met 24-27 verloren eerste wedstrijd van het seizoen. In de basis, samen met zijn broers spelers te tackelen. Shaquill met twee handen, Shaquem met één.

Hij is een feelgoodverhaal, ook voor grote sponsoren. Bose, Gilette, Nike – ze contracteerden hem allemaal. Shaquem heeft een rol in de nieuwe campagne van laatstgenoemde, die vooral aandacht kreeg vanwege Colin Kaepernick. De tekst die siert op grote billboards met zijn beeltenis erop: ‘Wie had ooit gedacht dat een jongen als ik prof zou worden? Ik.’